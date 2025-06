Einladung zur digitalen Jahres-Pressekonferenz von LichtBlick am 25. Juni

Hamburg (ots) - Auf der Pressekonferenz präsentiert die Geschäftsführung der

LichtBlick SE mit dem neuen CEO Marc Wallraff die Ergebnisse des Geschäftsjahres

2024, gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr und bezieht Stellung zu den

Entwicklungen auf dem Energiemarkt.



Einladung zur digitalen Jahres-Pressekonferenz von LichtBlick





am



Mittwoch, den 25. Juni 2025



von 10:00h bis 10:45h



Mit



- Marc Wallraff, CEO

- Tanja Schumann, CFO

- Dr. Enno Wolf, COO

- Anja Fricke, Lead Communication (Moderation)



Anmeldung:



Bitte melden Sie sich unter mailto:presse@lichtblick.de für die virtuelle

Pressekonferenz an. Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zum Microsoft

Teams-Meeting zu. Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder Chat

Fragen stellen.



Pressekontakt:



Ata Mohajer, Communication Manager

Tel. +49 40 63601087, mailto:ata.mohajer@lichtblick.de

LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg



