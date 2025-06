Viele junge Leute vertrauen vor allem Social Media

Sal-Paradise schrieb 21.05.25, 15:40

@



Wenn ich etwas in den Raum stelle, dann begründe ich es im Detail und stelle hier im Forum Quellen ein, die diese Behauptungen flankieren. Was ich in der Regel auch nicht tue, ist, berechtigte Fragen die diese Behauptungen auslösen mehrmals unbeantwortet zu lassen und den Frager auffordere, selbst nach diesen Details zu suchen. So unterscheiden sich hier eben die Geister. Da hättest Du dir ein wenig mehr Mühe machen können.



Was z.B. eine tatsächlich berechtigte Frage wäre, sind die Gesamtkosten, die z.b. WAYMO verursacht. Bei diesem Projekt gibt es einen riesigen adressierbaren Markt, aber eben auch erhebliche Risiken, die in aktuell enorme Kosten münden, von denen noch nicht absehbar ist, in welchem Maßstab sich das am Ende auszahlen wird. Die Autos, so wie sie jetzt ausgestattet sind, werden am Markt schwierig absetzbar sein, da deren Produktionskosten (+ Lidar, etc...) ca. 180.000$ exorbitant hoch sind, worunter natürlich die Skalierbarkeit leidet, da man aktuell ca. 8,00$-15,00$/Meile fordern kann.



Kosten von Waymo-Fahrten



Quelle : https://derletztefuehrerscheinneuling.com/2024/08/02/kosten-von-waymo-fahrten/



Dem entgegen stehen immer mehr Fahrten, die von Kunden nachgefragt werden:



Toyota und Waymo planen selbstfahrende Autos für Privatleute



30.04.2025 - 05:26 Uhr



Die Robotaxis der Google-Schwester Waymo absolvieren mittlerweile mehr als 250.000 bezahlte Fahrten pro Woche. Nun soll die Technik auch in normale Autos einziehen.



Quelle : https://www.handelsblatt.com/technik/ki/autonome-autos-toyota-und-waymo-planen-selbstfahrende-autos-fuer-privatleute/100125090.html



Dieser Sektor könnte eines Tages tatsächlich viele Milliarden-$ an Wert haben, so dass ich davon ausgehe, die Investitionen könnten sich dann zeitnah amortisieren, wenn wir die reinen (aktuellen) Versuchsgebiete auf die gesamte USA hochrechnen. Sicherlich könnte ich jetzt den Thread mit vielen Details vollpflastern, die jetzt schon im Web auffindbar sind. Der Kern ist, dass Alphabet/Waymo im Gegensatz zu diesem Großmaul Musk Projekte tatsächlich "erfolgreich" umsetzt. So wie sie damals YouTube aufkauften und für den damals kernigen Preis belächelt wurden, heute aber niemand mehr irgend einen Zweifel am Erfolg dieses Zukaufs hegt, da YouTube längst zur Cashcow mutierte und weiterhin wächst. Ich selbst kenne Alphabet/Google ausschließlich als erfolgreiches Unternehmen, welches weiterhin dabei ist Trends aufzugreifen und sie peu a peu zu verstärken, um ihr extrem florierendes Geschäft weiter auszubauen. Irgend welche Leichtprojekte von Anno Dazumal sind völlig irrelevant und Alphabet-Aktionäre wissen in der Regel, weshalb sie sich für den Kauf dieser Aktie entscheiden. Was dann am Ende auf der Habenseite stehen bleibt, wird uns die Zukunft zeigen.