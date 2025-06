Wie Millionäre denken - und warum du das auch solltest, wenn du Vermögen aufbauen willst (FOTO)

Wien (ots) - Sich ein Vermögen aufbauen und das Geld für sich arbeiten lassen:

ein Traum, den viele Menschen hegen - jedoch meist ohne ihn zu verwirklichen.

Gerald Hörhan, Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy, hingegen

hat ihn sich längst erfüllt. Jetzt gibt der Investment-Experte sein Wissen

weiter und regt andere Menschen dazu an, sich ebenfalls ein Millionärs-Mindset

anzueignen.



Noch nicht so lange ist es her, da konnte man sich mit einem geregelten

Einkommen und durch gezieltes Sparen ein ordentliches finanzielles Polster

aufbauen - bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit. Doch die Zeiten haben sich

geändert und das klassische Mittelstandsmodell hat ausgedient. Deshalb suchen

viele Menschen nach neuen Lösungen und stehen klassischen Karrierewegen

skeptisch gegenüber. "Immer öfter hört man, dass konsumkritische Berufstätige

nach Wegen suchen, aus dem Hamsterrad auszubrechen", erklärt "Investmentpunk"

Gerald Hörhan. Er hat sich mit seinem unkonventionellen Ansatz und seinem

rockigen Image längst einen Namen gemacht.





"Klassische Glaubenssätze wie 'arbeite dich hoch' und 'lege jeden Monat einebestimmte Summe beiseite' sind mittlerweile überholt. Um Wohlstand zu erreichen,muss sich zuerst die Denkweise ändern. Millionäre denken in Vermögenswerten,nicht in Ausgaben oder Statussymbolen", fügt er hinzu. Gerald Hörhan weiß, wovoner spricht. Schließlich hat der gebürtige Wiener Mathematik und Wirtschaftstudiert und später unter anderem bei der Privatbank JPMorgan Chase & Co. in NewYork gearbeitet. 2010 wurde sein Buch "Investment Punk" veröffentlicht - derStartschuss zu einer neuen Karriere. Zum Mittelmaß zu gehören, war für GeraldHörhan unterdessen nie eine Option: "Später habe ich bald erkannt, dass man alsAngestellter in Sachen Vermögensaufbau schnell an seine Grenzen stößt."Der Wechsel zur Praxis: Immobilieninvestor mit SystemNoch immer glauben viele Menschen der Mittelschicht, Schulden seien einintegraler Bestandteil privater Investitionen, meint Gerald Hörhan:"Vorausschauendes Denken, Systematik und Geduld - daran geht nichts vorbei.Alles andere ist Quatsch!" Doch wie hat es Gerald Hörhan konkret zu Wohlstandgebracht? Laut eigener Angaben ist er parallel zum Beruf in den Immobilienmarkteingestiegen. Was ihn dabei von anderen abhebt, ist der Blick über denTellerrand - er hinterfragt und rebelliert. Und diese Rebellion trägt Früchte:Ein Portfolio mit mehr als 300 Immobilien hat er sich in der Zwischenzeitaufgebaut. Dabei verlässt sich Gerald Hörhan nur auf sich selbst: "Niemand wird