"Was kommt auf den Tisch?" EUIPO geht gegen gefälschte Lebensmittel und Getränke in der EU vor (FOTO)

Alicante, Spanien (ots) -



- EU-weite Aktion beschlagnahmt gefälschte Lebensmittel im Wert von 91 Millionen

Euro

- Weine und Spirituosen sind im Vergleich zu anderen Produkten besonders stark

von Fälschungen betroffen. Jährlich entstehen in der EU dadurch Umsatzverluste

in Höhe von 2,29 Milliarden Euro und fast 5 700 Arbeitsplätze gehen verloren.

Allein in Deutschland gehen in diesem Sektor jedes Jahr 279 Millionen Euro

Umsatz und über 311 Arbeitsplätze verloren

- Gefälschte Lebensmittel und Getränke enthalten gefährliche Substanzen wie

Methanol, Quecksilber und giftige Pestizide

- Geografische Angaben sind ein Zeichen für Authentizität. In der Europäischen

Union sind über 3 600 Produkte mit geografischer Angabe registriert



Zum Weltfälschungstag stellt das Amt der Europäischen Union für geistiges

Eigentum (EUIPO) die Frage: "Was kommt auf den Tisch?" - eine Kampagne, die auf

die wachsende Bedrohung durch gefälschte Lebensmittel und Getränke aufmerksam

macht. Die Initiative wurde ins Leben gerufen, da jüngste Berichte zeigen, dass

Fälschungen im Lebensmittel- und Getränkebereich weiterhin erhebliche Risiken

für die Gesundheit der Verbraucher darstellen und zugleich der europäischen

Wirtschaft und dem kulinarischen Erbe Europas schaden.







gebracht. Doch laut der Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der Verbrechen

gegen das geistige Eigentum für 2022 stellten Lebensmittel - insbesondere Kekse,

Teigwaren, Chips und Süßigkeiten - die am zweithäufigsten beschlagnahmte

Produktkategorie an den EU-Außengrenzen im Jahr 2020 dar.



Aktuelle Erkenntnisse verdeutlichen das alarmierende Ausmaß dieser kriminellen

Aktivitäten. Der Europol-Bericht zur Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der

schweren und organisierten Kriminalität in der Europäischen Union für 2025

(SOCTA) hebt hervor, dass das Wachstum des E-Commerce Fälschern neue

Vertriebswege für betrügerische Lebensmittel eröffnet hat. Dies erschwert es

Verbrauchern zunehmend, echte Produkte zu erkennen. Kriminelle manipulieren

Lebensmitteletiketten und -verpackungen und passen Herstellungsverfahren an, um

hochwertige Produkte zu imitieren.



Auch die Strafverfolgungsmaßnahmen vor Ort haben das Ausmaß des Problems

deutlich aufgezeigt. Die jährlich durchgeführte gemeinsame Operation OPSON von

Europol und Interpol führte im Jahr 2024 zur Beschlagnahmung von gefälschten und

minderwertigen Lebensmitteln im Wert von 91 Millionen Euro .



Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão , erklärte:



"Gefälschte Lebensmittel und Getränke sind ein großes Problem für die Seite 1 von 4 Seite 2 ►





Gefälschte Produkte werden oft mit Luxusartikeln und Mode in Verbindunggebracht. Doch laut der Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der Verbrechengegen das geistige Eigentum für 2022 stellten Lebensmittel - insbesondere Kekse,Teigwaren, Chips und Süßigkeiten - die am zweithäufigsten beschlagnahmteProduktkategorie an den EU-Außengrenzen im Jahr 2020 dar.Aktuelle Erkenntnisse verdeutlichen das alarmierende Ausmaß dieser kriminellenAktivitäten. Der Europol-Bericht zur Bewertung der Bedrohungslage im Bereich derschweren und organisierten Kriminalität in der Europäischen Union für 2025(SOCTA) hebt hervor, dass das Wachstum des E-Commerce Fälschern neueVertriebswege für betrügerische Lebensmittel eröffnet hat. Dies erschwert esVerbrauchern zunehmend, echte Produkte zu erkennen. Kriminelle manipulierenLebensmitteletiketten und -verpackungen und passen Herstellungsverfahren an, umhochwertige Produkte zu imitieren.Auch die Strafverfolgungsmaßnahmen vor Ort haben das Ausmaß des Problemsdeutlich aufgezeigt. Die jährlich durchgeführte gemeinsame Operation OPSON vonEuropol und Interpol führte im Jahr 2024 zur Beschlagnahmung von gefälschten undminderwertigen Lebensmitteln im Wert von 91 Millionen Euro .Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão , erklärte:"Gefälschte Lebensmittel und Getränke sind ein großes Problem für die