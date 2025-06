Rock Tech sichert sich Förderung für Lithium-Refining-Innovationsprojekts von EIT RawMaterials und übernimmt Projektleitung

- In Deutschland kooperiert Rock Tech mit namhaften Forschungspartnern wie Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (AdMiRIS), der Nationalen Technischen Universität Athen (NTUA) sowie der flämischen Forschungsorganisation VITO

- Das Projekt wird mit insgesamt 2,5 Millionen Euro gefördert. Rock Tech erhält daraus bis zu eine Million Euro, um Innovationen und Optimierungen bei der Lithiumumwandlung voranzutreiben.

Toronto, ON, 11. Juni 2025 / IRW-Press / Das börsennotierte Unternehmen Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FSE: RJIB) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) wurde im Rahmen des renommierten KAVA-Programms von EIT RawMaterials für eine Förderung ausgewählt. Damit würdigt Europas führendes Rohstoffnetzwerk die Innovationskraft des deutsch-kanadischen Unternehmens im Bereich der Lithiumverarbeitung. Dies ist die erste Förderung nach der Anerkennung des Konverterprojekts in Guben als „Strategisches Projekt“ im Rahmen des Critical Raw Materials Acts durch die Europäische Kommission. Für die Weiterentwicklung und Optimierung des Lithiumumwandlungsprozesses und Innovationen zu fördern am Standort Guben erhält Rock Tech 800.000 Euro.

Im Rahmen des KAVA-Calls arbeitet die Tochtergesellschaft Rock Tech Guben GmbH mit internationalen Partnern wie der Nationalen Technischen Universität Athen (NTUA), VITO (Belgien) und Admiris (Griechenland) zusammen. Ziel ist es, die Effizienz der Lithiumgewinnung aus Spodumen zu steigern und die Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) weiterzuentwickeln. Rock Tech sieht darin erhebliche Potenziale für künftige Kosten- und Betriebsvorteile am Standort Guben.

„Wir freuen uns sehr über die Auswahl für die KAVA-Förderung und die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern innovative und potenziell wegweisende Technologien für die Lithiumverarbeitung zur Marktreife zu bringen“, sagt Mirco Wojnarowicz, Rock Tech’s CEO.

Das geförderte Projekt mit dem Namen OLiVer (Hard Rock Lithium Extraction and Purified Value Products for Energy Applications) zielt darauf ab, innovative Verfahren im Pilotmaßstab zu erproben, die sowohl die Effizienz der Lithiumrückgewinnung deutlich steigern als auch die Umweltbelastung im Sinne der EU-Green-Transition-Ziele reduzieren sollen. Im Fokus stehen vier Kernziele: