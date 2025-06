EuroStoxx 50 in Stellung

Nur über den Maihochs von 5.467 Punkten dürfte eine erfolgreiche Auflösung der im Eingang beschriebenen inversen SKS-Formation erfolgen, im Anschluss würden rechnerisch Zugewinne an 5.733 und 5.929 Punkte möglich und sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite darf sich das Barometer nach aktueller Auswertung noch bis auf 5.248 Punkte austoben, ohne das übergeordnete bullische Chartbild zu beschädigen. Erst darunter dürften größere Abschläge sogar auf eine mittelfristige Trendlinie um 5.080 Punkten zu erwarten sein.

Fazit:

Sobald also der EuroStoxx 50 seine Maihochs überwindet, werden Anschlussgewinne an 5.929 Punkte sehr wahrscheinlich und können über ein Long-Engagement beispielshalber über das mit einem Hebel von 20,6ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK62B8 zum Einsatz abgeschöpft werden. In der Folge würde dies eine Renditechance von 175 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 7,65 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den Bereich von vorläufig 5.355 Punkten nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,91 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, entsprechend engmaschig sollte der Index dann beobachtet werden.