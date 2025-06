NTT DATA Business Solutions ernennt Nicola Czymek-Lauer zur neuen CFO (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- Nicola Czymek-Lauer, versierte Finanzexpertin aus den eigenen Reihen, wird CFO

von NTT DATA Business Solutions

- Jürgen Pürzer, scheidender Finanzvorstand, wechselt als CFO zur

Muttergesellschaft NTT DATA, Inc. und verstärkt dort die Führungsebene

- Der Wechsel unterstreicht die enge Verbindung innerhalb der NTT/NTT DATA Group

und unterstützt die internationale Wachstumsstrategie

- Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions: "Interne Nachfolge sichert

Kontinuität und setzt klares Zeichen für Stabilität im Vorstand"



Die NTT DATA Business Solutions AG, führender SAP-Partner für den globalen

Mittelstand, gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt: Nicola Czymek-Lauer ist

neue CFO des Unternehmens und bildet gemeinsam mit CEO Norbert Rotter das

Executive Board. Mit dieser personellen Entscheidung stärkt das

SAP-Beratungshaus seinen globalen Wachstumskurs und die enge Zusammenarbeit mit

der NTT/NTT DATA Group.





Jürgen Pürzer, bisheriger CFO von NTT DATA Business Solutions, übernimmt dieRolle des CFO im Mutterkonzern NTT DATA, Inc. mit Hauptsitz in London undberichtet dort direkt an CEO Abhijit Dubey. Dieser Wechsel würdigt seineumfassende Finanzexpertise und seine maßgeblichen Beiträge zum nachhaltigenErfolg von NTT DATA Business Solutions in den letzten fünf Jahren. Erst vorkurzem veröffentlichte das Unternehmen neue Rekordwerte für das Geschäftsjahr2024/25: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr zweistellig um 14,7 Prozentauf 1,85 Milliarden Euro.Mit Nicola Czymek-Lauer beruft NTT DATA Business Solutions erstmals eine Frau inden Vorstand und setzt damit ein klares Signal für moderne undzukunftsorientierte Führung. Nicola Czymek-Lauer startete ihre Finanzkarrieremit einer Stammhauslehre bei der Siemens AG und hatte danach leitende Positionenbei Siemens, Unify und Atos inne. Seit ihrem Wechsel zu NTT DATA BusinessSolutions im Jahr 2020 verantwortete sie als Head of Internal Audit und Head ofTreasury zwei globale Schlüsselbereiche. Zuletzt agierte sie als Head of GlobalFinance und war als Executive Vice President Mitglied des Global LeadershipTeams (GLT). In enger Abstimmung mit Jürgen Pürzer hat sie in den vergangenenMonaten die Übergabe der Zuständigkeiten vorbereitet und so einen reibungslosenÜbergang ermöglicht.Friedrich Fleischmann, Aufsichtsratsvorsitzender von NTT DATA BusinessSolutions: "Der Aufsichtsrat dankt Jürgen Pürzer herzlich für seineherausragende Arbeit und freut sich, dass er seine Expertise künftig auf