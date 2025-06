Cybersecurity-Firma Horizon3.ai sammelt 100 Millionen Dollar bei Investoren ein

München (ots) -



"Die Zukunft der Cybersicherheit ist KI gegen KI, und Horizon3.ai ist führend

auf diesem Gebiet", sagt Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3.ai.

Mit der Kapitalspritze will Horizon3.ai seine Führungsposition im Bereich

autonomer Cybersicherheit festigen

- Interviewanfragen mit Snehal Antani: Bitte wenden Sie sich an

mailto:team@euromarcom.com



Das Cybersicherheitrsunternehmen http://Horizon3.ai , Entwickler und Betreiber

der Autonomous Security Platform NodeZero, hat eine Serie-D-Finanzierungsrunde

in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung von NEA und mit

Beteiligung von SignalFire, Craft Ventures und 9Yards Capital erfolgreich

abgeschlossen.





Bei NodeZero handelt es sich um eine Cloud-basierte Plattform, mit derUnternehmen und Behörden einen Selbstangriff auf ihre IT-Infrastrukturdurchführen können, um ihre Cyberresilienz zu überprüfen (sog. Penetration Testsoder Pentests). Die Kosten sind aufgrund des Cloud-Konzepts niedrig, so dassregelmäßiges Pentesting auch für mittelständische Firmen erschwinglich ist. ImRahmen der jüngsten Investition wird Lila Tretikov, Partnerin und Leiterin derKI-Strategie bei NEA und ehemalige stellvertretende CTO von Microsoft , Mitglieddes Horizon3.ai Board of Directors.Snehal Antani: "KI zum Hacken ist keine Science Fiction"Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3.ai, erklärt: "Die jüngsteKapitalerhöhung schlägt das nächste Kapitel in unserer Mission auf, dieKategorie Autonomous Security anzuführen. In den vergangenen vier Jahren habenwir bewiesen, dass der Einsatz von KI zum Hacken von Unternehmen keineScience-Fiction ist - er ist real und liefert messbare Ergebnisse in großemUmfang. Mittlerweile nutzen über 3.000 Unternehmen weltweit NodeZero, umPenetrationstests durchzuführen. Wir halten eine jährliche Zunahme derwiederkehrenden Umsätze von über 100 Prozent aufrecht und sind jetzt Rule of40-positiv, was bedeutet, dass wir nicht nur wachsen, sondern auch effizientwachsen."Die Rule of 40 ist ein Maßstab für Software-as-a-Service-Unternehmen, derWachstum und Profitabilität ausbalanciert. Sie besagt, dass die Summe aus demWachstum jährlich wiederkehrender Umsätze (ARR-Wachstum, in Prozent) undEBITDA-Marge (in Prozent) mindestens 40 betragen sollte. Ein Unternehmen ist"Rule of 40-positiv", wenn diese Summe 40 oder höher ist, was auf eine gesundeKombination aus Wachstum und Rentabilität hinweist.Snehal Antani erläutert weiter: "Sicherheitsteams sind es leid, CVEs, FalsePositives und Compliance-Checkboxen nachzujagen. Sie wollen das finden undbeheben, was wirklich wichtig ist, verifizieren, dass es behoben ist, und früh