Deutsche Börse wird ein Dividendenaristokrat

Die Deutsche Börse profitiert von der hohen Volatilität an den Kapitalmärkten. Wenn die Kurse schwanken, tun sie es nach oben oder auch nach unten.

Besonders heftig bewegen sich die Kurse in einer Baisse: Bei der Deutschen Börse kletterte der Gewinn je Aktie von 5,89 Euro im Jahr 2020 bis auf 10,60 Euro im vergangenen Jahr. Den Aktionären wurde 3 Euro für 2020 gezahlt, für 2024 waren es bereits 4 Euro.

Außerdem ist ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen am Start. Die Frankfurter sind breit aufgestellt. Weitgehend digitalisiert. Das Geschäftsmodell ist diversifiziert. Die Angebotspalette umfaßt die Terminbörse und das kräftig zulegende ETF-Segment, der Marktführer in Europa. Für das laufende Jahr 2025 erwartet die Deutsche Börse eine deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um rund 15% auf ca. 2,7 Milliarden Euro.

Die Ausschüttung soll jedes Jahr steigen. Damit wäre die Deutsche Börse ein Dividendenaristokrat. Das ist ein Börsenunternehmen, das mindestens 25 Mal die Ausschüttung erhöht. Sollte die Marktvolatilität steigen, könnte der Vorstand die Prognose im Laufe des Jahres anheben. Für die folgenden Jahre gehen die Analysten im Durchschnitt von einem stetigen Anstieg des Gewinns je Aktie über 11,28 Euro für 2025, 12,12 Euro für 2026 bis auf 13,28 Euro für 2027. Die Dividende soll weiter steigen, die Gewinne im Laufe des Jahres könnten noch weiter steigen. In der zweiten Jahreshälfte geht es besonders turbulent zu. Dann ist die Volatilität bei allen Märkten besonders hoch.