Disney-Aktie: Bernstein bleibt bullish und erhöht Kursziel nach Hulu-Deal

Die Disney-Aktie hat in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt – und das könnte erst der Anfang gewesen sein. Laurent Yoon, Analyst beim Investmenthaus Bernstein, hat sein Kursziel für die Papiere des Unterhaltungskonzerns von 120 auf 125 US-Dollar angehoben. In einer detaillierten "Sum-of-the-Parts"-Analyse sieht Yoon jedoch ein noch höheres Aufwärtspotenzial: Die Aktie könnte seiner Ansicht nach bis zu 132 US-Dollar steigen, was rund 11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt, berichtet CNBC.

"Wie man es auch dreht und wendet – die Einzelteile liefern", resümiert Yoon. Allerdings sei Disneys Story komplex, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. In den vergangenen drei Jahren schwankte die Aktie viermal zwischen rund 80 und 120 US-Dollar. Für geduldige Investoren mit einem Blick für Marktzyklen war dies jedoch eine lukrative Einstiegschance. Der prognostizierte Gewinnanstieg von 3,66 US-Dollar je Aktie im Jahr 2022 auf 5,81 US-Dollar im Jahr 2025 entspricht einem jährlichen Wachstum von 16 Prozent – eine Dynamik, die am Markt noch nicht vollständig reflektiert wird.

Ein strategischer Schritt im Streaminggeschäft bringt zusätzliche Fantasie: Disney hat die Komplettübernahme des Streaming-Dienstes Hulu unter Dach und Fach gebracht. Für eine abschließende Zahlung von 438,7 Millionen US-Dollar an Comcast sicherte sich Disney die restlichen Anteile – eine deutlich geringere Summe als die ursprünglich befürchteten bis zu 5 Milliarden. Insgesamt hat Disney somit rund 9 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von Hulu gezahlt, was von Analysten als klug verhandelte Lösung gewertet wird.

Auch andere Häuser zeigen sich zuversichtlich. So hat beispielsweise Loop Capital sein Kursziel kürzlich auf 130 US-Dollar erhöht. Laut LSEG-Daten haben derzeit 26 von 33 Analysten eine „Buy”- oder „Strong Buy”-Bewertung für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124,91 US-Dollar, die Spanne reicht von 79 bis 148 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn hat die Disney-Aktie rund sieben Prozent an Wert gewonnen. Im aktuellen Quartal steht sogar ein Plus von über 20 Prozent zu Buche. Anleger setzen zunehmend darauf, dass der Konzern unter CEO Bob Iger profitabler wird und die Mischung aus Freizeitparks, Streaming, Sportrechten und Markenklassikern wie "Star War" oder "Marvel" weiter an Strahlkraft gewinnt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion