Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Ernst Russ AG

ISIN: DE000A161077



Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen

seit: 11.06.2025

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Ernst Russ schwimmt weiter auf der Erfolgswelle



Ernst Russ ist eine international agierende Reederei, deren aktueller Fokus auf kleinen Containerschiffen liegt. Die Flotte umfasst 26 Schiffe, die an Linienreedereien wie MSC oder Hapag-Lloyd verchartert werden. Ziel des Managements ist die Erzielung attraktiver Kapitalrenditen und der Ausbau der Flotte über den mehrjährigen Zyklus.



Dabei profitiert das Unternehmen vom strukturellen Wachstum der Weltwirtschaft und des Welthandels, der, gemessen am Warengewicht, zu über 80% auf dem Seeweg abgewickelt wird. So wird in den nächsten Jahren ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet, wobei sich der intraregionale Handel, für den die kleinen Containerschiffe oftmals eingesetzt werden, nochmals leicht dynamischer entwickeln soll. Mit dem aktuellen Fokus auf die Nische kleiner Containerschiffe, die für einen funktionierenden Welthandel unabdingbar sind, ist ER zudem im u.E. attraktivsten Teilbereich des Containerschiffmarkts positioniert. So dürften die Hanseaten zukünftig nicht nur vom Nachfragewachstum, sondern ebenso von der aussichtsreichen Konstellation auf der Angebotsseite profitieren. Denn während die Zahl größerer Containerschiffe rasant ansteigt, wurden in den letzten 15 Jahren deutlich zu wenig kleine Containerschiffe gebaut, sodass das durchschnittliche Flottenalter mittlerweile bei über 16 Jahren liegt (Nutzungsdauer: ~25 Jahre). In der Folge haben bereits heute ~30% der Schiffe ein Alter von über 20 Jahren erreicht und stellen dadurch kurz- bis mittelfristige Verschrottungskandidaten dar. Da Werften bereits auf Jahre ausgebucht sind und kaum Orders für kleine Containerschiffe vorliegen, könnte sich angesichts des erwarteten Wachstums zukünftig eine Kapazitätsknappheit ergeben, die zu hohen Gewinnen für Ernst Russ führen würde.



Unabhängig davon verfügt Ernst Russ bereits heute über einen weitreichenden und hochprofitablen Backlog von 312 Mio. USD, der über die nächsten drei Jahre abgefahren wird und dessen Free Cashflow u.E. bereits 75% des gesamten Enterprise Values abdeckt. Dabei gehen wir davon aus, dass das Management das unverändert starke Marktumfeld nutzen wird, um in den nächsten Quartalen zahlreiche weitere lukrative Charterverträge abzuschließen. Neben der Vercharterung der Schiffe verfolgt Ernst Russ eine aktive Flottenstrategie und konnte diese nicht nur vor dem jüngsten Boom zu günstigen Preisen deutlich ausweiten, sondern zuletzt auch durch die selektive Veräußerung von Schiffen enorme Veräußerungsgewinne einfahren. Angesichts des starken Track-Records und des versierten Managementteams gehen wir davon aus, dass Ernst Russ die Zyklik zukünftig erneut für sich nutzen und wertstiftende Investitionsentscheidungen treffen kann.



Weitere Catalysts sehen wir in der jüngsten Intensivierung der Kapitalmarktaktivitäten und der Vereinfachung der Unternehmensstruktur, wobei Letztere primär auf die weitere Reduktion von Minderheitsanteilen an Schiffen abzielt. In Q1 konnte der Vorstand bereits deutliche Fortschritte erzielen. Bewertungsseitig impliziert sowohl unser DCFModell als auch der SOTP-Ansatz eine deutliche Unterbewertung. So prognostizieren wir allein in den nächsten drei Jahren einen auf ER entfallenden FCF i.H.v. 210 Mio. EUR, was bereits über dem heutigen EV liegt. Da auch in den darauffolgenden Jahren positive Cashflows erzielt werden dürften und die Flotte einen substanziellen Schrott- bzw. Marktwert aufweist, halten wir die Aktie für unterbewertet.



Fazit: ER bietet Investoren eine hervorragende Möglichkeit, Exposure in der attraktiven Nische der kleinen Containerschiffe zu gewinnen. Dabei profitiert das Unternehmen vom anhaltend starken Marktumfeld, einem hochprofitablen Backlog, der Ernst Russ in Kombination mit der aktiven Flottenstrategie und der Forcierung der Kapitalmarktaktivitäten zu einem attraktiven Investment Case macht. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10,00 EUR in die Coverage auf.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32834.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2153740 11.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ernst Russ Aktie Die Ernst Russ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,33 % und einem Kurs von 7,80 auf Tradegate (11. Juni 2025, 13:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ernst Russ Aktie um +13,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,09 %. Die Marktkapitalisierung von Ernst Russ bezifferte sich zuletzt auf 254,93 Mio.. Ernst Russ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000Euro.