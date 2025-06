ISPO startet Retail Club (FOTO)

München (ots) - Die ISPO geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft: Die

Mit dem Concept Release im März hat die Münchner Fachmesse drei Schwerpunkte fürdie ISPO im November vorgestellt: Retail Friendliness, Media Value undMatchmaking. Diese strategischen Säulen stehen im Zentrum eines neuen, auf denHandel zugeschnittenen Angebots - das mit dem kostenlosen Retail Club jetztgreifbar wird.Die Mitgliedschaft bietet Händler*innen zahlreiche, exklusive Vorteile:- Gratis Retail-Ticket- Zugang zur Retail Club Lounge, inklusive Verpflegung- Geführte, kuratierte Touren über das Messegelände- Konferenzprogramm mit Best Practices und Retail-Know-how- Direkter Austausch mit Branchenexpert*innenSo erhalten Teilnehmende praxisorientierte Strategien und Einblicke vonführenden Handelsexpert*innen - direkt anwendbar für den eigenenGeschäftserfolg.Auch abseits der Veranstaltung in München bietet der Retail Club echtenMehrwert: Alle angemeldeten Händler*innen erhalten regelmäßig Markt-Insightssowie Updates aus dem Sport- und Einzelhandelsumfeld.Wer sich jetzt registriert, profitiert zusätzlich von einem kostenlosenProbe-Abo (2 Monate) der Sporting Goods Intelligence by EDM - der führendenQuelle für Branchenanalysen.Das O in ISPO steht auch für OrientierungMit dem neuen Konzept setzt die ISPO ihre konsequente Weiterentwicklung fort undknüpft nahtlos an die bereits kommunizierten Veränderungen an. Seit über 55Jahren ist das jährliche Sport-Business-Event als Flagship-Plattform der Auftaktfür den internationalen Sell-In-Prozess. Die Neuausrichtung entlang derWertschöpfungskette schafft zusätzliche Orientierung für Besucher*innen undunterstützt den Sportfachhandel bei einer effizienteren Messeplanung.Insbesondere bei der Suche nach Innovationen bietet die ISPO durch diezielgerichtete Kuratierung von Themen, Marken und Trends ein einzigartigesMesseerlebnis, das Inspiration liefert und gleichzeitig einen schnellenÜberblick ermöglicht.Ziel des neuen Angebots ist es, ein starkes, global agierendesHändler*innennetzwerk zu kuratieren. Der Fokus liegt auf dem direkten Austausch