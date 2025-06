Jedes siebte Unternehmen gehackt - Risiken werden unterschätzt

Berlin (ots) - TÜV Cybersecurity Studie: IT-Sicherheitsvorfälle in 15 Prozentder Unternehmen - plus 4 Punkte zu 2023. Phishing die dominierendeAngriffsmethode. Neun von zehn Unternehmen bewerten eigene Cybersicherheit alsgut. TÜV-Verband: Überfällige nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie zügigverabschieden. Die Hälfte der Unternehmen kennt die Regulierung bisher nicht.Die Cybersicherheitslage in der deutschen Wirtschaft verschärft sich: 15 Prozentder Unternehmen verzeichneten in den vergangenen 12 Monaten nach eigenen Angabeneinen IT-Sicherheitsvorfall. Dabei handelt es sich um erfolgreicheCyberangriffe, auf die die Unternehmen aktiv reagieren mussten. Das ist dasErgebnis einer repräsentativen Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter506 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden. Im Vergleich zur Studie vor zwei Jahrenist der Anteil erfolgreich gehackter Unternehmen um 4 Prozentpunkte gestiegen."Die deutsche Wirtschaft steht im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker,die sensible Daten erbeuten, Geld erpressen oder wichtige Versorgungsstrukturensabotieren wollen", sagte Dr. Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verbands, beiVorstellung der "TÜV Cybersecurity Studie 2025" in Berlin. "Bei ihrenCyberattacken setzen die Angreifer verstärkt auf moderne Technologien wieKünstliche Intelligenz." Allerdings scheinen viele Unternehmen die Risiken zuunterschätzen. Neun von zehn Unternehmen (91 Prozent) bewerten ihreCybersicherheit als gut oder sehr gut. Und jedes vierte Unternehmen (27 Prozent)gibt an, dass IT-Sicherheit für sie nur eine kleine oder gar keine Rolle spielt.Fübi: "Unternehmen sollten Cybersicherheit ernst nehmen und dafür dienotwendigen Ressourcen bereitstellen." Dennoch spricht sich eine Mehrheit fürgesetzliche Vorgaben aus: 56 Prozent sind der Meinung, dass alle Unternehmenverpflichtet sein sollten, angemessene Maßnahmen für ihre Cybersecurity zuergreifen. "Die Bundesregierung sollte die überfällige nationale Umsetzung derNIS2-Richtlinie zügig verabschieden", sagte Fübi. "Die Regelung siehtgesetzliche Mindestanforderungen für die Cybersicherheit von rund 30.000Unternehmen sicherheitskritischer Branchen vor." Kritisch sei, dass laut Umfragebisher nur die Hälfte der Unternehmen die NIS2-Richtlinie kennen.BSI-Präsidentin Claudia Plattner: "Die Studie des TÜV-Verbandes zeigt, dass aufdem Weg zur Cybernation Deutschland noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Wasmich besonders besorgt, ist die geringe Bekanntheit der NIS-2-Richtlinie. Umso