Aztec Minerals - Neues Bohrprogramm soll hochgradiges Gold und Silber nachweisen

Es geht los! Aztec Minerals (TSXV AZT / WKN A2DRF0) lässt auf dem Gold- und Silberprojekt Tombstone in Arizona wieder die Bohrer sprechen. Mit dem auf insgesamt 5.000 Meter angelegten, neuen Bohrprogramm will man an die Erfolge des vergangenen Jahres anschließen. 2024 nämlich erbohrte Aztec unter anderem 7.269 g/t Silberäquivalent (!) über 1,52 Meter als Teil einer 25,8 Meter breiten Vererzungszone mit 569 g/t Silberäquivalent! Insgesamt stieß man im vergangenen Jahr auf Tombstone multiple Zonen mit Silber- und Goldmineralisierung, denen man nun noch einmal nachspüren will.

Zu diesem Zweck hat Aztec Minerals ein 5.000 Meter umfassendes Programm geplant, das sowohl aus Rückspülbohrungen als auch aus Diamantkernbohrungen besteht. Mit den Rückspülbohrungen (RC drilling) zielt das Unternehmen auf nahe der Oberfläche liegende, als vielversprechend für hochgradige Gold– und Silbermineralisierung eingeschätzte Zonen ab. Und diese stehen laut Aztec in Verbindung zu genannten extrem hochgradigen Funden des vergangenen Jahres.

Darüber hinaus untersucht das Unternehmen mit drei Kernbohrungen zum ersten Mal aber auch das Sulfidpotenzial des Projekts auf Grund von Mineralisierung im Stil einer Karbonat-Ersatzlagerstätte (CRD). Diese Ziele resultieren aus dem verbesserten Verständnis, das das Team von Aztec Minerals zu der potenziellen CRD-Mineralisierung unterhalb der näher an der Oberfläche entdeckten, hochgradigen Vererzung gewonnen hat.

Erstmals wird auch das Tiefenpotenzial erkundet

Das Unternehmen hatte zuvor mehrere große, stark leitende Vererzungskörper unterhalb des historischen Gold- und Silberdistrikts entdeckt. Dazu hatte man Anomalien untersucht, die mit Hilfe von NSAMT-Untersuchungen (natural-source audio-frequency magneto-telluric) identifiziert worden waren. Jetzt hat Aztec die jüngsten Bohrdaten sowie Daten aus der 3D-Modellierung der verfügbaren Explorationsdaten mit den NSAMT-Daten zusammengeführt und damit mehrere, besonders aussichtsreiche und bohrbereite CRD-Ziele auf der Liegenschaft generiert!

Details des Bohrprogramms 2025 von Aztec Minerals

Das Bohrprogramm soll insgesamt die bekannte Mineralisierung horizontal und im Abfallen ausweiten und zwar über die Bohrungen hinaus, die zwischen 2020 und 2024 in den Gebieten Contention Pit und Westside durchgeführt wurden. Erweiterungsbohrungen sollen die dort nahe der Oberfläche entdeckte, mächtige Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen erweitern und die identifizierten tiefen CRD-Ziele auf dem Grundstück erkunden.

Dabei liegen die Zielgebiete innerhalb der patentierten Claims des Tombstone-Grundstücks, was dem Joint Venture – Aztec Minerals hält 78.7% an Tombstone – die Möglichkeit gibt, die Exploration schnell voranzutreiben und einen kurzen Genehmigungszeitraum für laufende und zukünftige Bohrungen erwarten lässt. Das Unternehmen zielt mit den Bohrungen auf mehrere Zonen und Arten hochgradiger Gold- und Silbervererzung ab:

- Step-out-Bohrungen in der Nähe der Grube Contention sollen die bekannte breite Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen horizontal und neigungsabwärts über die 2020-24 gebohrten Bohrlöcher hinaus erweitern.

-Erste oberflächliche Bohrungen auf dem Grundstück zielen auf die Kontinuität der zahlreichen hochgradigen mineralisierten Strukturen ab, die mit der bekannten historischen Untertageproduktion in Zusammenhang stehen. Bei diesen Zielen wurden die folgenden Mineralisierungsarten und geologischen Gegebenheiten erkannt:

- Potenziell hochgradige Mineralisierung entlang von Antiklinalen, wobei die Ziele durch die erstmalige Integration aller Explorationsdaten in ein modernes geologisches 3D-Modell verfeinert wurden

- Potenziell hochgradige Mineralisierung entlang von Klüften und Verwerfungen, die entlang bestehender hochgradiger historischer Grubenbaue ausgerichtet sind

- Potenziell hochgradige Mineralisierung an den Rändern oder durch intrusive Strukturen und Stollen, die im Contention Pit und in den Westside-Gebieten kartiert wurden

Fazit: Aztec Minerals macht ernst. 5.000 Meter an Bohrungen sollen zeigen, dass die bereits nachgewiesene, teils extrem hochgradige Gold- und Silbervererzung noch erheblich ausgeweitet werden kann. Die Ziele jedenfalls scheinen sehr vielversprechend. Wenn sich die hohen Gehalte des letzten Jahres wiederholen lassen, dürfte das im aktuellen Umfeld starker Gold- und Silberpreise den Markt zumindest aufhorchen lassen.

