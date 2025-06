US-Inflation schwächer als erwartet – so reagiert der Markt!

Die Teuerung in den USA hat sich im Mai weniger stark entwickelt als von Volkswirten prognostiziert. Wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, die Jahresteuerung blieb bei 2,4 Prozent. Ökonomen hatten 0,2 Prozent beziehungsweise 2,5 Prozent erwartet. Auch die Kerninflation, die schwankungsanfällige Posten wie Energie und Lebensmittel ausklammert, fiel geringer aus: Sie legte nur um 0,1 Prozent zu, was einer Jahresrate von 2,8 Prozent entspricht. Erwartet wurden 0,3 Prozent beziehungsweise 2,9 Prozent.

Die Daten deuten darauf hin, dass die jüngsten Zollmaßnahmen von US-Präsident Donald Trump bislang keine spürbaren Auswirkungen auf die Verbraucherpreise hatten. Vertreter der US-Notenbank hatten in den vergangenen Wochen mehrfach ihre Sorge geäußert, dass ein eskalierender Handelskonflikt die Inflation mittelfristig anheizen könnte.