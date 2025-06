138 Millionen von Kinderarbeit betroffen

KÖLN (dpa-AFX) - Fast 138 Millionen Kinder und Jugendliche sind nach Schätzungen von Unicef weltweit von Kinderarbeit betroffen. Dies habe gravierende Auswirkungen auf ihre Bildung und weitere Entwicklung, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Köln mit. Rund 54 Millionen von ihnen gingen sogar einer Form von Kinderarbeit nach, die ihre Gesundheit und Sicherheit gefährde. Am häufigsten komme Kinderarbeit in der Landwirtschaft vor, die am stärksten betroffene Region sei mit 87 Millionen Kindern Sub-Sahara-Afrika.

Rückgang in den vergangenen Jahren