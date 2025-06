Börsen Update Europa - 11.06. - FTSE Athex 20 stark +2,48 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.929,45 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +7,56 %, AIXTRON +6,96 %, HENSOLDT +6,41 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,53 %, Bechtle -0,98 %, Kontron -0,77 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.409,90 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Bayer +3,20 %, Hermes International +1,69 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,03 %

Flop-Werte: Inditex -4,53 %, Schneider Electric -3,88 %, Wolters Kluwer -1,46 %

Der ATX steht bei 4.413,42 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Lenzing +1,58 %, Erste Group Bank +1,08 %, OMV +1,07 %

Flop-Werte: Immofinanz -3,09 %, EVN -2,37 %, Wienerberger -1,24 %

Der SMI steht bei 12.342,46 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Logitech International +1,79 %, UBS Group +1,23 %, CIE Financiere Richemont +0,92 %

Flop-Werte: ABB -2,30 %, Partners Group Holding -0,89 %, Novartis -0,65 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.790,98 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +2,04 %, ArcelorMittal +1,70 %, Hermes International +1,69 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,88 %, LEGRAND -1,46 %, Dassault Systemes -1,36 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.496,48 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Telia Company +0,74 %, Tele2 (B) +0,25 %, Nordea Bank Abp +0,10 %

Flop-Werte: ABB -2,30 %, Volvo Registered (B) -1,78 %, Alfa Laval -1,54 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 4.550,00 PKT und steigt um +2,48 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,96 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,06 %, Coca-Cola HBC +1,13 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,34 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,20 %, Metlen Energy & Metals -1,09 %