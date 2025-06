Quartalszahlen bringen Inditex unter Druck

MADRID (dpa-AFX) - Enttäuschungen über die aktuelle Geschäftsentwicklung von Inditex haben die Aktie des Modehändlers am Mittwoch nach einem zuletzt starken Lauf auf ein Tief seit knapp drei Wochen gedrückt. Die vom Textilgiganten vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen ersten Geschäftsquartal kamen nicht gut am Markt an, da auch sie teils die Erwartungen von Analysten und Anlegern verfehlten.

Zur Mittagszeit gab das Papier der spanischen Inditex, zu der die Marken Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti oder auch Bershka gehören, um 4,5 Prozent auf 47,01 Euro nach. Damit war es Schlusslicht im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der sich zugleich fast unverändert zeigte.