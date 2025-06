Aurania berichtet über die Bekanntmachung von ARCOM in Ecuador

Toronto, Ontario, 11. Juni 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... -) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet über eine Resolution, die vor kurzem von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde ("ARCOM" spanische Abkürzung) im Zusammenhang mit einer neuen Verwaltungsgebühr für den Bergbausektor vorgelegt wurde. Dieser Beschluss wurde noch nicht im offiziellen Register veröffentlicht und ist daher unseres Wissens nach noch nicht in Kraft.

Die Absicht dieser Resolution ist es, dass alle Teilnehmer der Bergbau-/Explorationsindustrie in Ecuador die Bemühungen der ARCOM finanzieren, den illegalen Bergbau zu stoppen, die Aufsicht zu stärken und die operativen Kapazitäten der ARCOM zu verbessern.

Das Dokument enthält Bewertungen des Betrags, den jedes Bergbau-/Explorationsunternehmen auf der Grundlage der Art der Regelung, der Größe der Konzessionen und des Stadiums der Exploration zahlen soll. In der vorgeschlagenen Form müsste das Unternehmen in diesem Jahr bis zum 31. Juli etwa 24 Millionen US-Dollar zahlen. Diese Summe ist untragbar und entspricht etwa dem Zehnfachen des Betrags, den das Unternehmen für seine jährlichen Konzessionsgebühren in Ecuador zahlt.

Das Unternehmen arbeitet mit der Rechtskommission der Bergbaukammer Ecuadors und allen anderen Bergbau-/Explorationsunternehmen in Ecuador zusammen, um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden verstehen, dass diese Gebühr nicht durchführbar ist und wahrscheinlich die gesamte Bergbau-/Explorationsindustrie in Ecuador gefährden wird. Wenn die Entschließung in ihrer jetzigen Form umgesetzt wird, würde die Verordnung zu einer untragbaren Kostenbelastung für die in diesem Sektor tätigen Unternehmen führen und könnte das Vertrauen in die Kohärenz der ecuadorianischen Rechtsvorschriften und das Engagement für die Entwicklung des Bergbaus untergraben.

Das Unternehmen hat sich auf höchster Ebene an die ecuadorianische Regierung gewandt und wird die Gespräche mit der Bergbaukammer von Ecuador und den jeweiligen Rechtsberatern des Unternehmens fortsetzen, da gemeinsame Anstrengungen der Branche unternommen werden, um die Umsetzung dieser Verordnung zu verhindern. Das Unternehmen wird Optionen für weitere Maßnahmen prüfen.