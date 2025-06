Digitalisierung im Öffentlichen Dienst - Strategische Führungsposition Stellenausschreibung NRW

Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt Kommunalbetrieb bei

der erstmaligen Besetzung einer Bereichsleitung Informationstechnik



Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) ,

erfahrene Headhunting-Agentur mit Spezialisierung auf den Öffentlichen Dienst

und die IT-Branche, begleitet aktuell einen bedeutenden kommunalen Betrieb in

Nordrhein-Westfalen bei der Suche nach einer Bereichsleitung Informationstechnik

und Digitalisierung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-it-le

iter-digitalisierung-nrw-oeffentlicher-dienst/30515/) - eine Schlüsselrolle in

der Verwaltungsmodernisierung mit strategischer Führungsaufgabe.





Digitalisierung gestalten statt IT-Support verwalten



Im Zentrum der ausgeschriebenen Position steht der unternehmensweite,

strategische Aufbau digitaler Prozesse und Strukturen. Die zukünftige

Bereichsleitung wird ein neu geschaffenes Team führen und maßgeblich die

digitale Transformation des gesamten Betriebs mitgestalten - angefangen bei der

Prozessanalyse über die Entwicklung moderner IT-Architekturen bis hin zur

Implementierung zukunftsweisender Technologien.



Diese Erstbesetzung ist entscheidend für die digitale Ausrichtung des kommunalen

Betriebs und bietet Gestaltungsfreiraum sowie hohe Verantwortung. Gesucht wird

eine Führungspersönlichkeit mit strategischem Weitblick, fundierter IT-Expertise

und idealerweise Erfahrung im öffentlichen Sektor.



Headhunting-Expertise in zwei Welten: Öffentlicher Dienst und IT



Die Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/it-stellen-im-oeffentlichen-dienst/) bringt für

diese anspruchsvolle Vakanz tiefgreifendes Branchenverständnis mit. Als

etablierte Personalberatung ist das Unternehmen seit vielen Jahren auf die

Besetzung von Leitungs- und Spezialist*innenpositionen sowohl im Öffentlichen

Dienst (https://www.kontrast-gmbh.de/de/personalberatung-oeffentlicher-dienst/)

als auch in der digitalen Wirtschaft spezialisiert. Gerade an der Schnittstelle

beider Bereiche - wo Transformationsprozesse zunehmend Fachwissen aus beiden

Welten verlangen - unterstützt die Kontrast Personalberatung GmbH mit

passgenauen Lösungen und einem aktiven Executive-Search-Ansatz.



