Bahn KI verbessert Prognose zur Auslastung von S-Bahnen Die Deutsche Bahn will mit Künstlicher Intelligenz die Auslastung von S-Bahnen bestimmen. Das geht aus einer Mitteilung der Bahntochter S-Bahn Hamburg hervor. Die Bahn bestimmt demnach an den meisten S-Bahnstationen in Hamburg und an mehreren …