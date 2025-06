Saubere Energie vorantreiben SANY R.E. erreicht Meilenstein in Europa mit dem Windkraftprojekt Alibunar in Serbien BEIJING, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ - Die Weltöffentlichkeit richtet ihren Blick erneut auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen. SANY Renewable Energy setzt dieses Engagement nicht nur in Worte, sondern auch in Megawatt um. Kürzlich …