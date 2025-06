Aixtron und Siltronic stark - Untermauern Bodenbildung im Chart

dlg schrieb 21.05.25, 16:32

Interessant, da bucht man sich nach der Forumsreaktion gestern Abend schon nen Termin beim Porsche Zentrum ein ob der gestrigen Infineon/Nvidia News und stattdessen wird man über Nacht von der WOLF Nachricht überrascht (von >140 USD auf <1 USD in weniger als drei Jahren ist beeindruckend). Wobei das eigentlich keine soo große Überraschung ist/war. Yok, gebe Dir recht, dass es wohl eher eine Sentiment Sache ist und der Kurs hat sich auch vernünftig gehalten.



Kurze meine Gedanken dazu:

- Wichtig, dass Aixtron keine Außenstände mehr ggü WOLF hat, was jetzt mal meine Vermutung ist

- Chapter 11 bedeutet nicht, dass WOLF vom Markt verschwindet, sondern sich durch diesen Prozess entschulden kann; man könnte ggfs sogar argumentieren, dass das Unternehmen mit diesem Schritt überhaupt erst wieder die Flexibilität für zukünftige Capex kreiert, oder?

- WOLF ordert in diesem Jahr nichts bei Aixtron und hätte es wohl auch die nächsten Quartale nicht gemacht

- Wenn schon jemand aus diesem Bereich über die Wupper geht, dann doch lieber ein Unternehmen, das in der Vergangenheit schon ordentlich geordert hat bei Aixtron als eines, das aktuell gerade ordert



Aber ich will das jetzt nicht schöner reden als es ist und wie Yok schon schrieb, für das Sentiment alles andere als förderlich. Gerne Feedback, ob ich mit den o.a. Gedanken falsch liege.



Und als Ergänzung dazu etwas, das ich seit den letzten Zahlen schon schreiben wollte: ich fand im letzten CC insbesondere das Folgende ab Minute 49 sehr bemerkenswert: „(…) big listed Western power electronics customers (…) TI, Onsemi, Analog, ST Micro, Infineon, etc. Those guys of course are not ordering at this point of time, this is very clear. Demand is coming from clients who really need these tools.” Quelle: aixtron.com/investoren/events/telefonkonferenz/2025/Q1-2025-Recording-Conf.Call.mp3



Kann man negativ sehen, dass die aktuell nicht ordern….oder positiv, dass selbst in einem Jahr, in dem die größten Player des Markts eine komplette Capex-Pause einlegen, Aixtron trotzdem Umsätze von 575 Mio EUR in diesem Jahr erwartet. Tendiere eigentlich zu letzterem, aber das mag ein ‚talking my position‘ sein.