Kraftstoffpreise leicht gestiegen / Benzin im Wochenvergleich minimal teurer, Diesel etwas stärker / Rohölnotierungen ebenfalls höher (FOTO)

München (ots) - Tanken ist aktuell im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas

teurer. Während der Benzinpreis nur minimal gestiegen ist, kletterte der

Dieselpreis spürbarer. Das zeigt die ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise an

mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Danach kostet ein Liter Super E10 im

bundesweiten Mittel 1,668 Euro, das ist ein Plus von 0,1 Cent. Für einen Liter

Diesel müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer inzwischen im Schnitt 1,550

Euro bezahlen und damit 0,8 Cent mehr als vor Wochenfrist.



Flankiert wird der registrierte Preisaufschlag an den Zapfsäulen von einem

ebenfalls moderaten Anstieg der Rohölpreise. So kostete ein Barrel Rohöl der

Sorte Brent rund zwei US-Dollar mehr als in der Vorwoche, inzwischen sind es gut

67 US-Dollar. Der Euro notiert im Vergleich zum US-Dollar allerdings erneut

stärker. Aus Sicht des ADAC sind die Kraftstoffpreise damit angesichts des

gestiegenen Ölpreises, der zwar den Sprit verteuert, auf einem insgesamt

passablen Niveau.



Autofahrerinnen und Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten bedenken,

dass die Spritpreise am Morgen zwischen 7 Uhr und 8 Uhr besonders hoch sind. Wer

hingegen in den Abendstunden tankt, idealerweise zwischen 19 Uhr und 20 Uhr,

zahlt im Schnitt rund 13 Cent je Liter weniger.



Zudem lohnt es sich stets, im Vergleich billige Tankstellen aufzusuchen. Über

die Spritpreis-App "ADAC Drive" können Verbraucher rund um die Uhr die aktuellen

Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und dann

gezielt die günstigste Station in der Nähe ansteuern. Ausführliche Informationen

zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter http://www.adac.de/tanken

.



