Thiogenesis gibt FDA-Genehmigung für seinen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats („IND“) für eine klinische Phase-2-Studie zum Leigh-Syndrom-Spektrum bekannt

San Diego, Kalifornien, 11. Juni 2025 / IRW-Press / Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI) (OTCQX: TTIPF) („Thiogenesis“ oder das „Unternehmen“) ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Disulfide entwickelt, welche die Produktion des intrazellulären Cysteins ankurbeln. Dabei handelt es sich um eine Aminosäure, die eine entscheidende Vorstufe für die Bildung des Hauptantioxidans Glutathion und anderer wichtiger therapeutischer Verbindungen ist. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, hat die US-Arzneimittelbehörde („FDA“) den Antrag des Unternehmens auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats („IND“) für den Wirkstoff TTI-0102 zur Behandlung des Leigh-Syndrom-Spektrums („LSS“) bei Kindern – einer seltenen mitochondrialen Erbkrankheit – genehmigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die klinische Phase-2a-Studie in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eingeleitet werden kann.

TTI-0102 wird als „New Chemical Entity“ („NCE“) bzw. als Prodrug bezeichnet. Der Wirkstoff wurde für den Start einer klinischen Phase-2a-Studie zugelassen, die in Zusammenarbeit mit dem Children's Hospital of Philadelphia („CHOP“) unter der Leitung von Zarazuela Zolkipli-Cunningham, MBChB, konzipiert wurde und dort auch durchgeführt wird. CHOP, das primäre Prüfzentrum der Studie, ist als anerkannte medizinische Einrichtung führend auf dem Gebiet der pädiatrischen mitochondrialen Medizin.

„Die FDA-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Thiogenesis und verdeutlicht, dass TTI-0102 das Potenzial hat, den enormen ungedeckten Bedarf im Bereich des Leigh-Syndrom-Spektrums zu decken“, so Patrice Rioux, MD, Ph.D., Chief Executive Officer von Thiogenesis. „Es ist eine große Ehre für uns, mit Zarazuela Zolkipli-Cunningham, MBChB, Marni Falk, MD und den Experten des klinischen Forschungsteams am CHOP zusammenzuarbeiten, um diese vielversprechende Therapie voranzubringen.“

Über die klinische Studie

Die klinische Phase-2-Studie zum Symptomspektrum des Leigh-Syndroms wird in zwei Teilen durchgeführt:

- Teil 1: Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie an neun Patienten, von denen sechs den Wirkstoff TTI-0102 und drei ein Placebo erhalten. In dieser Phase werden die Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik/Pharmakodynamik („PK/PD“) an erwachsenen und jugendlichen Patienten, welche Symptome des Leigh-Syndrom-Spektrums aufweisen, über einen Zeitraum von drei Monaten beurteilt.