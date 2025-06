EnWave unterzeichnet Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Procescir S.A. de C.V. zur Erweiterung des Produktportfolios und verkauft ergänzende REV-Ausrüstung

Vancouver, B.C., 11. Juni 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB: E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vertragsänderung (die „Änderung“) der Royalty-pflichtigen Lizenzvereinbarung (die „Lizenz“) mit Procescir S.A. de C.V. („Procescir“) aus Mexiko unterzeichnet hat. Mit der Änderung wird die Lizenz um mehrere zusätzliche Obst- und Gemüseprodukte erweitert, was es Procescir ermöglicht, sich mehrere aktuelle Geschäftsmöglichkeiten zu sichern und in Zukunft eine größere Bandbreite von neuen Projekten zu verfolgen. EnWave wird das von Procescir erworbene 120-kW-Radiant Energy Vacuum-(„REVTM“)-Gerät im Juli 2025 an dessen Anlage liefern. Procescir wird sofort mit der kommerziellen Produktion von Fruchtsnackprodukten für eine bekannte amerikanische Snackmarke beginnen.