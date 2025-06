Silver Storm schließt letzte Tranche seiner 12.012.000 $ großen LIFE-Finanzierung mit Brokerbeteiligung ab

Toronto, Ontario, 11. Juni 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass die zweite und letzte Tranche (die „letzte Tranche“) seiner im Vorfeld angekündigten „Best-Efforts“-Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) abgeschlossen wurde. Aus dem Verkauf von 11.315.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,13 $ pro Einheit (der „Platzierungspreis“) wurde ein Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 1.470.950 $ erzielt. Im Rahmen der Platzierung konnte das Unternehmen insgesamt 92.400.000 Einheiten zum Platzierungspreis veräußern und daraus einen Gesamt-Bruttoerlös von 12.012.000 CAD erzielen. In diesem Betrag enthalten ist auch der Erlös aus der Ausübung der Agenten-Option, die zur Gänze ausgeübt wurde. Die Firma Red Cloud Securities Inc. fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Agent und Bookrunner, die Firma Ventum Financial Corp. trat als Co-Agent auf (zusammen die „Agenten“). Die Platzierung wurde ursprünglich am 20. Mai 2025 angekündigt. In weiterer Folge wurden dann am 29. Mai 2025, 30. Mai 2025 und 5. Juni 2025 entsprechende Updates veröffentlicht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheits-Aktie”) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,20 $. Die Ausübung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das sechsunddreißig (36) Monate nach dem Ausgabetag liegt, erfolgen.

Die Ausgabe von Einheiten an kanadische Käufer erfolgte im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) sowie unter Bezugnahme auf den Coordinated Blanker Order 45-935 – Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption („Listed Issuer Financing Exemption“). Die Einheits-Aktien und die den Einheiten zugrunde liegenden Warrant-Aktien sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an keine Haltedauer gebunden, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada veräußert werden. Der Verkauf von Einheiten in Offshore-Märkte und an Käufer in den Vereinigten Staaten erfolgte im Rahmen der Platzierung im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften (OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada/„OSC Rule 72-503“). Der Verkauf von Einheiten an Käufer in den Vereinigten Staaten erfolgt auf Basis einer Privatplatzierung, und zwar unter Wahrung einer oder mehrerer Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Registrierungspflicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“).