Neutrinovoltaik definiert die globale Infrastruktur neu

MÜNCHEN / ACCESS Newswire / 11. Juni 2025 / Eine globale Energiewende ist nicht länger optional – sie ist eine Notwendigkeit. Doch hinter den Kulissen von Solar- und Windkraftanlagen hält eine andere Technologie Einzug in die industrielle Realität, die weitaus größere Auswirkungen hat. Die Neutrinovoltaik-Technologie, die von der Neutrino Energy Group entwickelt wurde, ist kein Konzept der Zukunft mehr. Sie ist eine Betriebsplattform für die dezentrale Energieerzeugung rund um die Uhr, die jetzt auch in den Bereichen Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Schiffssysteme und sogar Hochsicherheitskommunikation eingesetzt wird.

Die Neutrinovoltaik-Technologie wandelt die kinetische Energie von Neutrinos und anderer nicht sichtbarer Strahlung in Elektrizität um. Diese allgegenwärtigen Teilchen lösen in einem Nanomaterial, das aus abwechselnden Schichten aus Graphen und dotiertem Silizium besteht, atomare Schwingungen aus. Die resultierende Resonanzfrequenz wird in Gleichstrom umgewandelt Hierbei handelt es sich keineswegs um eine Energiegewinnung aus der Umgebung, sondern um eine kontrollierte, skalierbare Erzeugungsmethode, die bereits fortschrittliche Anwendungen versorgt.

Leistung ohne Kraftstoff: Der Neutrino Power Cube

Der Neutrino Power Cube ist ein kompaktes, modulares und emissionsfreies Energiesystem mit 5 bis 6 Kilowatt Dauerleistung. Mit einem Gewicht von nur 50 kg arbeitet er geräuschlos und autonom, unabhängig von Wetter und Standort. Da kein Kraftstoff, keine Verbrennung und kein Netzanschluss erforderlich sind, bietet der Cube das Potenzial, die Energieinfrastruktur zu dezentralisieren und zu einem Eckpfeiler der sauberen, netzunabhängigen Stromerzeugung weltweit zu werden.

Autonome Mobilität: Das Pi Car

Das Pi Car verwendet Neutrinovoltaik-Integration im Bereich Elektrofahrzeuge. Anstatt sich auf die herkömmliche Ladeinfrastruktur zu verlassen, erzeugt das Pi Car kontinuierlich Strom, indem es neutrinovoltaische Materialien in strukturelle Komponenten wie Karosserieblech und Dach einbettet. Nach einer Stunde unter Umgebungsbedingungen kann das Fahrzeug bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite erzielen. Zu den Kooperationspartnern gehören Simplior Technologies für KI-basierte Energieoptimierung, C-MET Pune für die Materialentwicklung und SPEL Technologies für die Batterieintegration. Das Konzept unterstützt auch die Nachrüstung bestehender EV-Plattformen, um Reichweite und Energieunabhängigkeit zu verbessern.