mit starkem Wachstum in die KI-Zukunft

Wien (ots) - Österreichische Nachrichtenagentur-Gruppe durchbricht mit

Umsatzplus von 6 Prozent die 80-Millionen-Marke und erschließt mit neuem

KI-Produktportfolio "APA-News-Assistant" weitere Kundenmärkte im In- und Ausland



Die Generalversammlung der APA - Austria Presse Agentur eG hat heute, Mittwoch,

in Wien den Jahresabschluss 2024 der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe

vorgelegt. Der Konzernumsatz lag demnach bei 80,3 Mio. Euro nach 75,8 Mio. Euro

im Jahr 2023; das erzielte Umsatzwachstum betrug damit rund 6 Prozent. Das

operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2024 bei 3,0 Mio. Euro nach 2,6

Mio. Euro im Vorjahr. Das Jahresergebnis (EGT) betrug in 2024 unverändert 3,2

Mio. Euro wie im Jahr 2023. Der durchschnittliche Personalstand des Konzerns

nach dem Beschäftigungsausmaß (Vollzeitäquivalente) betrug 516 nach 511 im Jahr

2023.





