OR Royalties gibt Erhöhung der Kreditfazilität und positive Netto-Cash-Position bekannt

(Montréal, 9. Juni 2025) - OR Royalties Inc. (das "Unternehmen" oder "OR Royalties") (OR: TSX & NYSE) (- https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-strong-cash-flow-in-the ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man seine bestehende revolvierende Kreditfazilität (die "Kreditfazilität") geändert hat, einschließlich der Umwandlung von einer auf kanadische Dollar lautenden Fazilität in eine auf US-Dollar lautende Fazilität sowie einer Erhöhung des Gesamtumfangs der Kreditfazilität. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Im Rahmen der geänderten Vereinbarung hat das Unternehmen Zugang zu einer Kreditfazilität in Höhe von 650 Mio. US$ mit einer zusätzlichen ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. US$, so dass insgesamt bis zu 850 Mio. US$ zur Verfügung stehen. Die frühere Kreditfazilität hatte einen Höchstbetrag von$ 550 Mio. C$ mit einer ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. C$.

Die Vorschüsse im Rahmen der geänderten Kreditfazilität werden mit der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) oder der Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA) zuzüglich 1,45 % bis 2,75 % pro Jahr verzinst, abhängig vom Verschuldungsgrad des Unternehmens, und bleiben damit gegenüber der vorherigen Kreditfazilität unverändert. Die Kreditfazilität hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird am 30. Mai 2029 fällig.

Jason Attew, President & CEO von OR Royalties, kommentierte: "Die Erweiterung unserer Kreditfazilität unterstreicht die Stärke und Qualität unseres Anlagenportfolios und spiegelt das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten von OR Royalties wider. In Verbindung mit unserem derzeitigen Barguthaben ist die erhöhte finanzielle Flexibilität, die uns die erweiterte Fazilität bietet, eine gute Ausgangsposition, um strategische und wachstumsfördernde Möglichkeiten zu verfolgen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Finanzpartnern, deren kontinuierliche Unterstützung seit der Gründung von OR Royalties im Jahr 2014 maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen hat. Wir freuen uns auch, berichten zu können, dass OR Royalties dank eines robusten operativen Cashflows und einer disziplinierten Kapitalallokation nun über eine positive Nettoliquidität verfügt, was unsere solide finanzielle Basis weiter stärkt."