Stardust Solar schließt Eingliederung des Franchiseunternehmens in Pennsylvania ab

Vancouver, British Columbia – (11. Juni 2025) – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (das „Unternehmen“ oder „Stardust Solar“), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, freut sich bekannt zu geben, dass Topp Home LLC („Topp Home“), ein führendes Solar- und Dachunternehmen mit Sitz in Zentral-Pennsylvania, offiziell dem Stardust Solar-Franchise-Netzwerk beigetreten ist. Mit einem Jahresumsatz von über 3,42 Millionen US-Dollar im Solargeschäft im Jahr 2024 wird Topp Home voraussichtlich zur umsatzstärksten Franchise des Unternehmens.

Dieser Meilenstein markiert zudem den vollständigen Abschluss der Umstellung aktiver Franchise-Nehmer von Solar Grids Development LLC („Solar Grids“) und damit den Abschluss einer strategischen Integration, die mit Stardust Solars Übernahme der Vermögenswerte von Solar Grids im Jahr 2024 begann. Alle 47 aktiven Franchisegebiete von Solar Grids wurden nun vollständig integriert und operieren im Netzwerk von Stardust Solar.

„Topp Home hat in der Branche konstant starke Leistungen im Solargeschäft und im operativen Bereich gezeigt“, sagte Mark Tadros, CEO von Stardust Solar. „Sie als unsere voraussichtlich umsatzstärkste Franchise in die Stardust-Familie aufzunehmen, ist nicht nur eine wesentliche Bestätigung unseres Modells, sondern auch ein bedeutender Abschluss des Solar Grids-Kapitels. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass nun alle 47 aktiven Solar Grids-Gebiete vollständig unter der Stardust-Marke betrieben werden.“

Topp Home – unter der Leitung des Branchenveteranen Todd Sanford – hat sich als feste Größe in der Landschaft der erneuerbaren Energien in Pennsylvania etabliert. Basierend auf den konstanten Leistungen von Topp Home, mit einem jährlichen Umsatz von über 3,4 Millionen US-Dollar, wird das Unternehmen voraussichtlich die größte Franchise im wachsenden Netzwerk von Stardust Solar sein. Topp Home wird im Rahmen eines Franchisevertrags mit Stardust Solar bis zum 21. März 2033 tätig sein.

Stardust Solar hatte die Vermögenswerte von Solar Grids im Jahr 2024 übernommen, um seine Präsenz in den USA auszubauen und wichtige Franchise-Märkte unter einer einheitlichen nationalen Marke zu vereinen. Während die meisten Franchise-Umstellungen in den ersten Monaten nach der Übernahme abgeschlossen wurden, gehörte Topp Home zu den letzten, die ihre Umstellung durch das erforderliche Zusatzdokument formell vollzogen haben. Das Unternehmen begrüßte außerdem den früheren CEO von Solar Grids, Justin Kaiser, in einer Schlüsselposition, was die Integrationsbemühungen und die Kontinuität in der Führung weiter stärkte.