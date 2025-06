MicroStrategy: Short-Legende wittert Mega-Crash – Saylor kontert

Michael Saylor und Jim Chanos liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch. Es geht um die Aktie von Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, die heute vor allem als Bitcoin-Sammelstelle gilt. Der Vorwurf von Chanos: Die Aktie sei viel zu teuer im Vergleich zu dem, was tatsächlich an Bitcoin dahintersteckt.

Jim Chanos, einer der bekanntesten Shortseller der Wall Street, kritisiert offen Saylors Strategie: Die Aktie von Strategy sei 1,7-mal so viel wert wie der aktuelle Marktwert der Bitcoin-Bestände des Unternehmens. Chanos spricht von einer massiven "Überbewertung" und wirft Saylor vor, Anlegern ein leeres Konstrukt zu verkaufen. "Im Grunde genommen kauft man etwas für 1 US-Dollar und verkauft es für 2,50 Dollar", so Chanos. Für ihn ist das eine Form von Arbitrage – also der Versuch, aus Preisunterschieden Gewinn zu schlagen, indem man ein vergleichbares Gut (hier: Bitcoin) günstiger kauft und die teurere Variante (hier: die Aktie) verkauft.