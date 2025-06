Telix Illuccix® PSMA-PET-Bildgebungsmittel in Deutschland zugelassen

charlie01 schrieb 21.02.25, 11:28

Wie erwartet gute Zahlen 2024 und noch viel wichtiger der sehr gute Ausblikck für 2025; da ist noch viel, viel, evtl. sehr viel Luft nach oben:

Telix provides FY2025 revenue guidance of $1.18 billion to $1.23 billion (US$770 million to US$800 million)



Was noch für einen zusätzlichen Kursschub sorgen könnte und nicht im Ausblick 2025 enthalten ist:



Diese Prognose umfasst den Umsatz von Illuccix (in Ländern mit einer Marktzulassung; ausgeschlossen sind europäische Länder, für die noch keine Zulassung für die nationale Phase erteilt wurde) und den Umsatz von RLS für 11 Monate (ohne den von Illuccix erzielten RLS-Umsatz). Die Prognose berücksichtigt auch nicht den Umsatz von Produkten, die noch keine Marktzulassung erhalten haben (z. B. Gozellix, Pixclara und Zircaix; Markteinführung und Markennamen unterliegen der behördlichen Genehmigung).



Anbei noch zwei Termine welche bei der FDA anstehen:



03/24/2025

FDA decision on TLX007-CDx, a new and proprietary cold kit for the preparation of PSMA-PET imaging1 for prostate cancer



04/26/2025

FDA decision on TLX101-CDx, an agent for the imaging of glioma