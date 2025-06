Anleihen auf die 1: Risikoprämie bei fast null – jetzt raus, bevor es kracht!

"Kurz gesagt, die traditionelle Weltordnung, in der die Wirtschaft die Politik bestimmte, wurde auf den Kopf gestellt", schreiben Richard Clarida, Ex-Vizechef der US-Notenbank, und sein Team. Und weiter: "Die Politik bestimmt nun die Wirtschaft, insbesondere in den USA und zunehmend auch die Reaktion anderer Länder." Vor allem unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump rechnet Pimco mit einer anhaltenden Neuordnung der geopolitischen Allianzen und Handelsbeziehungen.

Der Anleiheriese Pimco sieht deutliche Warnsignale für den Aktienmarkt. Im Vergleich zu Anleihen seien Aktien so teuer wie seit fast 25 Jahren nicht mehr. In einem aktuellen Fünfjahresausblick empfiehlt das Investmenthaus Anlegern, sich neu auszurichten – weg von überbewerteten Aktien, hin zu erstklassigen Anleihen mit soliden Renditen.

Ein zentrales Argument der Analyse: Die sogenannte Aktienrisikoprämie – also der Mehrertrag, den Anleger im Vergleich zu sicheren Staatsanleihen für das Halten von Aktien erwarten – sei auf ein historisch niedriges Niveau gefallen. Laut Pimco liegt sie aktuell bei nur noch 0,2 Prozent. "In den letzten 70 Jahren war das nur zweimal der Fall: 1987 und zwischen 1996 und 2001." Beide Phasen mündeten in erhebliche Marktverwerfungen – mit Einbrüchen am Aktienmarkt von bis zu 40 Prozent.

Pimco berechnet die Prämie, indem es die inflationsbereinigten Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen vom zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) der Aktienmärkte abzieht. In früheren Null-Prämien-Phasen fielen nicht nur Aktienkurse drastisch, sondern auch die Realrenditen von Staatsanleihen – ein Effekt, der sich für Anleger in Anleihen mehrfach auszahlen kann.

Derzeit liegen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen laut FactSet bei 4,43 Prozent, 30-jährige Papiere notieren bei 4,93 Prozent – knapp unter der symbolträchtigen 5-Prozent-Marke. Mit Blick auf das enorme Haushaltsdefizit und die erwarteten neuen Anleiheemissionen zur Finanzierung republikanischer Steuerpläne bleibt der Druck auf die langfristigen Zinsen hoch.

Zusätzliche Unsicherheit bringt die Debatte um Zölle. Die US-Notenbank dürfte angesichts dieser Risiken vorsichtiger bei weiteren Zinssenkungen agieren. Pimco sieht jedoch die Möglichkeit, dass eine durch hohe Kreditkosten belastete Konjunktur die Fed zu deutlichen Zinssenkungen zwingen könnte – was die Attraktivität aktueller Anleiherenditen nochmals erhöht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





