Kupfer vor Preiseskalation. Kupferpreis auf dem Weg zu neuen Hochs  

Bricht nun auch noch Kupfer aus?

Der Kupferpreis setzt den Widerstandsbereich von 4,8 US-Dollar / lb massiv unter Druck. Das Industriemetall drängt auf eine Entscheidung. Doch bislang vermochte es der Kupferpreis nicht, sich entscheidend von den 4,8 US-Dollar zu lösen. Ein Sprung über die 5,0 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig.

Kupfer fehlt nach wie vor der fundamentale Preistreiber

Die aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation belastet weiterhin. Ungeachtet der langfristig exzellenten Perspektiven für Kupfer bremst die aktuelle Nachfrageschwäche. Gerade die Situation in China mahnt zur Vorsicht. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten schürten auch nicht unbedingt die Hoffnung auf eine schnelle Besserung. Das verarbeitende Gewerbe sendet weiterhin Warnsignale.

Zusammengefasst - Kupferpreis auf dem Weg zu neuen Hochs

Sieht der Markt über die kurzfristige Nachfrageschwäche hinweg? Die Chancen dafür stehen so schlecht nicht, schließlich droht Kupfer in den kommenden Jahren wohl ein strukturelles Defizit. Die aktuelle Rallyestimmung im Edelmetallsektor könnte daher auch ganz schnell auf Kupfer überspringen. Ein Vorstoß des Kupferpreises über die 5 US-Dollar könnte die entsprechende Initialzündung liefern. Sollte es hierzu kommen, könnten zügig die Hochs im Bereich von 5,3 US-Dollar in den Fokus rücken.

Dass auch die Aktien der Kupferproduzenten an ihren Ketten zerren, verdeutlicht die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals die wir hier bereits seit geraumer Zeit begleiten. Die Aktie (sh. Langfrist-Chart auf Monatsbasis), hat den Widerstandsbereich um 9,7 US-Dollar erreicht. Gelingt der Ausbruch, wäre der Weg in Richtung 10,5 US-Dollar frei. In diesem Bereich liegt das markante Hoch aus dem Mai 2024. Ein Ausbruch über die 10,5 US-Dollar würde gar die Tür in Richtung 12,5 US-Dollar aufstoßen.

