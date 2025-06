Alamar Biosciences, die Alzheimer's Disease Data Initiative und Gates Ventures schließen sich zu einer globalen Partnerschaft zusammen, um die translationale Forschung auf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit voranzutreiben.

FREMONT, Kalifornien, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences – ein Unternehmen, das die Präzisionsproteomik vorantreibt, um die früheste Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen –, die Alzheimer's Disease Data Initiative und Gates Ventures gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, einen der größten proteomischen Datensätze zu erstellen, der mit den klinischen Ergebnissen der Alzheimer-Krankheit (AD) verknüpft ist. In diesem internationalen Projekt werden über 40.000 Plasmaproben von Patienten mit Alzheimer-Demenz und verwandten Demenzerkrankungen mithilfe der hochempfindlichen NULISA-Technologie von Alamar untersucht, um die Entdeckung von Biomarkern zu beschleunigen und neue Erkenntnisse über den Verlauf und die Behandlung von Alzheimer-Demenz zu gewinnen.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Landschaft der Alzheimer-Forschung durch Daten, Technologie und globale Partnerschaften zu verändern", sagte Yuling Luo, PhD, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Alamar Biosciences. „Durch die Kombination unserer NULISA-Plattform mit der Infrastruktur der Alzheimer's Disease Data Initiative und der missionsorientierten Investition von Gates Venture wollen wir eine neue Ära der Biomarker-gesteuerten Entdeckung und therapeutischen Entwicklung einleiten."

Im Rahmen der Initiative werden das NULISAseq CNS Disease Panel 120 und das Inflammation Panel 250 von Alamars in Forschungszentren in den Vereinigten Staaten, Schweden, Großbritannien und Indien eingesetzt. Diese Panels bieten eine unvergleichliche Sensitivität und Spezifität und ermöglichen die genaue Messung von Hunderten von hirn- und immunbezogenen Proteinen aus nur einem kleinen Volumen Blut oder Liquor. Ein Hauptmerkmal des ZNS-Panels ist seine einzigartige Fähigkeit, phosphoryliertes Tau aus dem Gehirn von phosphoryliertem Tau im Blut zu unterscheiden. Dies ist ein entscheidender Fortschritt für die Entwicklung von Screening-Programmen in der Bevölkerung. Die resultierenden Proteomdaten werden mit klinischen und longitudinalen Ergebnismessungen integriert und mit der weltweiten Forschungsgemeinschaft geteilt, indem die sicheren Datenaustauschprozesse des Global Neurodegeneration Proteomics Consortium (GNPC) genutzt werden.