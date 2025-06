Starke Performance Bayer Aktie legt zu - 11.06.2025

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +14,10 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +6,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +39,98 %.

Bayer Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,98 % 1 Monat +10,72 % 3 Monate +14,10 % 1 Jahr -1,86 %

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,26 Mrd. wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.06.2025 im DAX.

Die Perlensuche in der Börsenlounge geht weiter. Diesmal bei den Themen Quantencomputing, Seltene Erden und Robotaxis. In allen drei Bereichen haben wir aussichtsreiche Vertreter ausgemacht und ins Depot geholt!

Weniger stark als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas Anschub gegeben. Am frühen Nachmittag stieg der Dax um ein halbes Prozent auf 24.107 Zähler. In den vergangenen drei Börsentagen hatte der …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.