Das zehnte Skoda Azubi Car heißt L&K 130 und wird nächste Woche enthüllt (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Die Weltpremiere des zehnten Azubi Car ist für den 20.

Juni geplant



> Der Name feiert die 130-jährige Geschichte von Skoda und ehrt die Gründerväter

Václav Laurin und Václav Klement



> Die Farbgebung des L&K 130 ist inspiriert vom historischen Laurin &

Klement-Logo





> Alle zehn Azubi Cars werden nächste Woche bei der offiziellen EnthüllungausgestelltNächste Woche werden 28 Auszubildende der Skoda Auto Berufsschule das zehnteSkoda Azubi Car mit dem Namen Skoda L&K 130 enthüllen. Die Bezeichnung diesesEinzelstücks und seine auffällige Farbgebung verweisen auf die 130-jährigeGeschichte von Skoda Auto. Die Farbkombination aus Rot, Gold und Schwarz ist vondem ursprünglichen Laurin & Klement-Logo inspiriert, das 1905 auf den erstenFahrzeugen des Unternehmens verwendet wurde.Eine Hommage an das Erbe von Václav Laurin und Václav KlementDas 130-jährige Jubiläum von Skoda ist in jedes Detail des neuen Azubi Carseingeflochten. Der Skoda L&K 130, der am 20. Juni vorgestellt werden soll, isteine Hommage an das reichhaltige Erbe des tschechischen Automobilherstellers,das mit den Firmengründern Václav Laurin und Václav Klement im Jahr 1895 begann.Farbgebung inspiriert durch das historische L&K-Logo von 1905Das Erbe von Laurin & Klement geht über den Namen des Fahrzeugs hinaus. DasFarbschema, das aus zahlreichen eingereichten Entwürfen der Schüler ausgewähltwurde, lehnt sich an das historische Firmenlogo von 1905 an. Die eleganteKombination aus Gold, tiefem Rot und Schwarz ergänzt die modernen Konturen desvon den Azubis entworfenen Fahrzeugs ebenso wirkungsvoll wie einst denklassischen Kühlergrill der Voiturette A - des allerersten Automobils, das denNamen Laurin & Klement trug. Im Innenraum setzt sich das historische Thema fort:Sitze, Instrumententafel, Türverkleidungen und Lenkrad sind mit nachhaltigenMaterialien bezogen, die sich an der Tradition von Skoda orientieren.Alle zehn Skoda Azubi Cars in der AusstellungDas diesjährige Skoda Azubi Car ist das zehnte bemerkenswerte Einzelstück, dasdie Schüler der Skoda Auto Berufsschule in Mladá Boleslav geschaffen haben. ZurFeier dieses Meilensteins werden nächste Woche alle neun bisherigen Azubi Cars,vom Citijet aus dem Jahr 2014 bis zum Roadiaq von 2023, neben dem neuen L&K 130bei seiner offiziellen Enthüllung ausgestellt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6053325OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH