S.L. Benfica eröffnet den ersten Immersive Store mit AI Concierge Powered by Infinite Reality

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Kurz vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft

präsentiert Benfica ein beeindruckendes Fanerlebnis mit virtuellem Umkleideraum,

3D Merchandise Shop und einer realistischen mehrsprachigen

KI-Konversationsfunktion



Infinite Reality (https://www.theinfinitereality.com/) (iR)(TM), ein weltweit

führendes Unternehmen für immersive digitale Erlebnisse, schließt eine

bahnbrechende Partnerschaft mit S.L. Benfica (https://www.slbenfica.pt/en-us/?sr

sltid=AfmBOor6MIjhEOuYS9UD4vdwhsuoujPvDYq9g-yKR4HedALOFFRXq4eg) - einem der

traditionsreichsten Fußballvereine Europas -, um den Benfica Immersive Store zu

starten. Dieses immersive Web-Erlebnis bietet Fans die Möglichkeit, die Inhalte

des Vereins zu erleben und aktuelle Fanartikel zu erwerben. Dabei unterstützt

sie ein dynamischer, realitätsnaher, mehrsprachiger KI-Concierge, der Kunden in

Echtzeit bei der Suche nach Produkten in einem 3D-Umkleideraum der Marke Benfica

zur Seite steht. Der Benfica Immersive Store ist ab sofort auf der Website des

Vereins unter http://www.slbenfica.pt/ verfügbar und wurde mit der von Infinite

Reality entwickelten Software erstellt. Damit nutzt erstmals ein

Profifußballverein ein virtuelles Erlebnis für seinen offiziellen Merch-Store.





"Sportfans wünschen sich heute eine tiefere Verbindung zu ihren

Lieblingsvereinen, die über die traditionellen Medien hinausreicht", so Sam

Huber, CEO für MENA und Global President of Enterprise, Infinite Reality.

"Benfica definiert das Online-Fanerlebnis neu. Durch die Kombination von

immersiven 3D-Umgebungen, nahtlosem Handel und KI-gestützter Personalisierung

werden Interaktionen auf globaler Ebene gefördert. Dieses Modell ermöglicht

jedem Team, Verein, Athleten oder großen Sportereignis, die Fans dort zu

treffen, wo sie sind, und die Fangemeinde durch interaktive, spielerische

Erlebnisse über das Spielfeld hinaus zu erweitern."



Fans können das Erlebnis direkt auf der aktuellen Website von Benfica erkunden,

ohne dass ein zusätzlicher Download oder ein spezielles Headset erforderlich

ist. Die wichtigsten Merkmale sind:



- Agentischer KI-Shopping-Concierge: Ein intelligenter KI-Agent, der Fans bei

der Erkundung der Website mit Sprachbefehlen hilft und in mehreren Sprachen

verfügbar ist

- Interaktiver 3D Mechandise Store: Eine virtuelle Umkleidekabine mit

Mannschaftsartikeln - direkt integriert in Benficas vorhandenen Store

- Inhalte zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft: Behind-the-Scenes-Content von

Benficas historischem Weg durch das Turnier

- Benutzerfreundliche Navigation: Intuitives Design mit nahtlosem Bildlauf,

sodass auch weniger Tech-affine Fans leicht auf Entdeckungsreise gehen können



"Bei Sport Lisboa e Benfica sind wir ständig auf der Suche nach innovativen

Wegen, um mit unserer weltweiten Fangemeinde in Kontakt zu treten", berichtet

José Gandarez, Vizepräsident bei SL Benfica. "Diese mit Infinite Reality

Enterprise entwickelte immersive Plattform stellt die Zukunft des digitalen

Fan-Engagements dar. Während wir uns auf unser Debüt bei der FIFA

Klub-Weltmeisterschaft vorbereiten, freuen wir uns, unseren Fans eine neue und

spannende Möglichkeit zu bieten, unseren Klub zu erleben, auf Inhalte

zuzugreifen und sich dem Team näher zu fühlen - unabhängig von ihrem physischen

Standort."



Der Benfica Immersive Store wurde mithilfe der gesamten Bandbreite an immersiver

Software und Dienstleistungen von Infinite Reality entwickelt, um Umsatz und

Markenbindung zu steigern, einschließlich Strategie und Konzeption, 3D-Design,

KI-Agentenschulung, Technik, Hosting, Analysen und mehr. Dabei nutzt der Benfica

Immersive Store auch die neue generative Web- und Agenten-KI-Produktsuite von

Infinite Reality, die Echtzeit-Videochats mit lebensechten KI-Agenten

ermöglicht, die unsere Kunden begrüßen und sie begleiten.



