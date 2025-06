Das hat sich gelohnt! Sitka Gold (TSXV SIG / WKN A2JG70) ist mit seinem Bohrprogramm 2025 im Gegensatz zu vielen anderen Explorern in unwirtlichen Regionen Kanadas bereits weit fortgeschritten, was vor allem an der hervorragenden Infrastruktur liegt. So hatte die Gesellschaft von CEO Cor Coe bereits vor einigen Wochen u.a. die Ergebnisse von Bohrung DDRCCC-25-076 auf dem RC Gold-Projekt vorgelegt. (Wir berichteten.) Angesichts der starken Goldmineralisierung am Grund dieses Bohrlochs hatte man sich entschlossen, dieses noch einmal zu vertiefen. Was sich jetzt ausgezahlt hat!

Ursprünglich hatte Sitka Bohrloch 76, mit dem man die Goldlagerstätte Blackjack erweitern will, bis in eine Tiefe von 810,8 Metern vorangetrieben und dabei bereits, insbesondere für das untersuchte Goldsystem, hohe Metallgehalte nachgewiesen. Dann aber wurde die Bohrung sogar bis in 944,9 Meter Tiefe abgeteuft, wobei Sitka wie jetzt gemeldet wurde, auf noch einmal 65 Meter mit 2,00 g/t Gold ab 806 Meter Tiefe stieß. Und darin waren zwei Abschnitte mit noch höheren Goldgehalten enthalten, nämlich 8 Meter mit 4,80 g/t Gold und 6,26 Meter mit 5,53 g/t Gold!

Sitka Gold - Mit der Bohrtiefe steigen jetzt die Goldgehalte!

