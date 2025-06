Kia gibt Preise für neuen Elektro-Kleinbus PV5 Passenger* bekannt (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Großzügiger, komfortabler Fünfsitzer mit beidseitigen Schiebetüren, niedrigerEinstiegskante und bis zu 2.300 Liter Gepäckraumvolumen- Umfassende Basisausstattung von LED-Scheinwerfern bis zum Infotainmentsystem,das Installation nutzerspezifischer Apps ermöglicht- Elektrische Schiebetüren und Heckklappe, 220-Volt-Steckdose, digitalerAutoschlüssel, Rundumsichtkamera, elektrische Vordersitze und Sitzventilationje nach Ausführung und Option- Breite Palette modernster Assistenzsysteme, sieben Airbags- Zwei Akkuvarianten, bis zu 400 km Reichweite, kurze Ladezeit (10 auf 80Prozent in 30 Minuten) und bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast- Preise starten bei 38.290 Euro**, ab sofort bestellbarKia macht den nächsten Schritt beim Aufbau seiner breiten PBV-Palette: Kurz nachdem Elektrotransporter PV5 Cargo geht jetzt der vollelektrische PV5 Passenger anden Start, das erste Pkw-Modell auf Basis des neuartigen "Platform BeyondVehicle"-Ansatzes der Marke, der durch Modularität und Flexibilität eineVielzahl maßgeschneiderter Fahrzeugvarianten ermöglicht. Der knapp 4,70 Meterlange, frontgetriebene Kleinbus richtet sich sowohl an private als auchkommerzielle Nutzer und ist zunächst als Fünfsitzer erhältlich. WeitereVarianten inklusive eines Siebensitzers, eines sechssitzigen Taxis und einerrollstuhlgerechten Version werden folgen. Der ab sofort bestellbare Fünfsitzer,dessen Auslieferung Mitte November startet, wird mit zwei Batteriegrößen (51,5bzw. 71,2 kWh) und in den drei aufeinander aufbauenden AusstattungslinienEssential, Plus und Elite angeboten. Der Kia PV5 Passenger bietet bereitsserienmäßig eine umfassende Komfortausstattung sowie modernste Assistenz- undInfotainmenttechnologien. Die Preise starten bei 38.290 Euro** für das Modellmit 51,5-kWh-Akku und 42.290 Euro** für die Version mit der 71,2-kWh-Batterie.Für den Kleinbus gewährt Kia sieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km)sowie acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km)***. Die detailliertePreisliste und weitere Informationen finden Interessenten unterhttp://www.kia.com/de/modelle/pv5-passenger/entdecken , wo in Kürze auch einKonfigurator für das neue Modell zur Verfügung stehen wird."Unsere innovativen leichten Nutzfahrzeuge, die sich sowohl für private als auchfür Gewerbekunden eignen, kombinieren die saubere Effizienz eines elektrischenAntriebs mit der beispiellosen Flexibilität der wegweisendenKia-PBV-Architektur", sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland."Wir sehen daher in diesem neuen Geschäftsfeld ein großes Potenzial, auch weildie Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten wächst. Mit seiner