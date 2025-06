Canada Nickel gibt erste Ressource für das Nickel-Sulfid-Projekt Mann West bekannt

- Mann West deutlich größer als erste Crawford-Ressource:

Angezeigte Ressource von 0,4 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, die 0,95 Millionen Tonnen Nickel enthält

Abgeleitete Ressource von 0,6 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 0,22 % Nickel, die 1,31 Millionen Tonnen Nickel enthält.

Angezeigte Ressource von 397.000 Unzen Palladium und Platin und abgeleitete Ressource von 593.000 Unzen Palladium und Platin

Explorationsziel 1 von weiteren 0,5-1,0 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 0,20-0,22% Nickel

- Mann West ist die dritte von acht neuen Nickelressourcen, die im Jahr 2025 veröffentlicht werden sollen

1 Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird (siehe auch unten).

TORONTO, 11. Juni 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) (https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nicke ...) gab heute eine erste Mineralressourcenschätzung (die "Mineralressourcenschätzung" oder "MRE") für sein Nickelsulfidprojekt Mann West ("Mann West") in der Nähe von Timmins, Ontario, bekannt. Mann West befindet sich zu 100 % im Besitz von East Timmins Nickel Ltd., an dem Canada Nickel 80 % und Noble Mineral Exploration Inc. 20 % halten.

Das Nickelsulfidprojekt Mann West liegt nur 21 Kilometer östlich des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford ("Crawford") und ist mehr als doppelt so groß wie Crawford, wenn man den Umriss des geophysikalischen Ziels von 3,4 Quadratkilometern betrachtet. Die Fläche des geophysikalischen Ziels, die von der Ressource Mann West abgedeckt wird, entspricht etwa 40 % der gesamten Zielfläche. Das Projekt Mann West ist das ganze Jahr über zugänglich.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Mann West stellt mit der heutigen Bekanntgabe einen bedeutenden Meilenstein dar, da es eine Ressource aufweist, die die Größe und den Umfang unserer ursprünglichen Ressource Crawford übertrifft und unseren Glauben an das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins bestätigt. Mit einer Zielfläche, die mehr als doppelt so groß ist wie die von Crawford, ist Mann West nur die dritte von acht neuen Mineralressourcen, die wir bis Ende 2025 bekannt geben werden, darunter zwei weitere in diesem Monat."

Die Mann West Mineralressourcen-Schätzung

Für die erste Mineralressourcenschätzung wurden insgesamt 16.833 Meter Kernbohrungen in 37 Bohrlöchern verwendet, um die Ressourcen von Mann West in zwei Kategorien zu berechnen, wie in Tabelle 1 dargestellt. Die angezeigten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 406 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, was insgesamt 0,95 Millionen Tonnen Nickel entspricht, und die abgeleiteten Ressourcen auf insgesamt 599 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 %, was insgesamt 1,31 Millionen Tonnen Nickel entspricht. Die ungefähre Größe der Ressource ist 1,9 Kilometer lang, 800 Meter breit, erstreckt sich bis in eine Tiefe von 500 Metern und ist nach Nordwesten und in der Tiefe weiterhin offen. Weitere 0,5 bis 1,0 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt zwischen 0,20 % und 0,22 % sind als Explorationsziel vorgesehen, wobei weitere Bohrungen noch ausstehen. Dieses Explorationsziel basiert auf den Kernbohrungen des Unternehmens, den geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt sowie auf dem Verständnis und der Berechnung der aktuellen MRE. Innerhalb der Ressource befindet sich eine PGM-Zone mit einer angezeigten Ressource von 7,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,422 g/t Palladium + Platin und einer abgeleiteten Ressource von 7,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,411 g/t Palladium + Platin.

Das Explorationsziel wurde durch die Modellierung der identifizierten Nickelsulfidmineralisierung innerhalb des aktuellen Schätzungsbereichs, jedoch außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressourcenschätzung, abgeleitet.

Das Volumen des modellierten Explorationszielgebiets bestimmt die potenzielle Tonnageangabe im Explorationsziel. Die im Explorationsziel angegebene Gehaltsspanne wird unter Berücksichtigung der Bohrkerne innerhalb des modellierten Explorationszielgebiets, der geologischen Gegebenheiten in einer gut verstandenen Nickellagerstätte, in der die Gehalte beobachtet und gut verstanden werden, und basierend auf der Erfahrung des Unternehmens und der qualifizierten Personen bestimmt. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind konzeptioneller Natur und basieren auf Bohrungen und geophysikalischen Ergebnissen, die die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und den Gehalt des Explorationsziels definieren. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und das Unternehmen weist darauf hin, dass ein Risiko besteht, dass weitere Explorationsarbeiten nicht zur Abgrenzung einer aktuellen Mineralressource führen.

Die Bohrungen bei Mann West wurden in den Jahren 2023 und 2024 abgeschlossen. Die Kampagne 2024 schloss erfolgreich das Ziel ab, frühere Abschnitte zu verfüllen, um die Definition einer ersten Mineralressourcenschätzung zu ermöglichen, ein Verständnis für die Geologie der Lagerstätte zu erlangen sowie systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln, die dazu beitragen, das Potenzial der Nickelgewinnung zu definieren (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2024).

Die Mineralressourcenschätzung für Mann West wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines (2019) und den CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht werden.

Tabelle 1. Erste Gesamtmineralressourcenschätzung (In-Pit-Ressourcen) für die Nickelsulfidlagerstätte Mann West.

Klasse Tonnage (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (Mt) Cr (kt) Pd (koz) Pt (koz) Angezeigt 406,1 0,23 0,012 6,5 0,32 0,018 0.013 949 49,1 26,4 1.283 231 166 Abgeleitet 599,1 0,22 0,012 6,7 0,34 0,018 0.013 1,310 73,2 40,4 2.036 339 254

Tabelle 2. Erste PGE-Zonen-Mineralressourcenschätzung (In-Pit-Ressourcen) für die Nickel-Sulfid-Lagerstätte Mann West.

Klasse Tonnage (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (Mt) Cr (kt) Pd (koz) Pt (koz) Angezeigt 7,0 0,04 0,007 5,6 0,40 0,238 0,184 2.7 0,5 0,4 27,9 53,4 41,4 Abgeleitet 7,7 0,04 0,007 5,4 0,39 0,232 0,179 3.1 0,5 0,4 30,2 57,3 44,4

*Die Summen addieren sich möglicherweise nicht, da gerundet wurde.

Anmerkungen zu Tabelle 1 und Tabelle 2:

Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung (MRE"), wie in National Instrument 43-101 (NI 43-101") definiert, ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressourcenschätzung ist der 30. Mai 2025. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten abgeleiteten Ressourcen sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationen zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Ein Cut-off-Gehalt von 0,10 % Ni wurde verwendet, um potenziell wirtschaftliches Material für die Aufnahme in die MRE zu definieren. Die Cut-off-Gehalte wurden anhand der geostatistischen Daten der Kernproben und der Lithologie der Bohrkerne für die Lagerstätte sowie durch einen Vergleich mit analogen Nickellagerstätten festgelegt. Die geologischen und Blockmodelle für das MRE verwendeten Daten von insgesamt 37 Oberflächenbohrungen, die von Canada Nickel in den Jahren 2023 und 2024 abgeschlossen wurden. Die Datenbank der Bohrlöcher wurde vor der Ressourcenschätzung validiert und QA/QC-Kontrollen wurden anhand von branchenüblichen Kontrolltabellen für Leerproben, Kernduplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, die von Canada Nickel in die Probenchargen eingefügt wurden, sowie durch den Vergleich der in einem zweiten Labor durchgeführten Umpire-Untersuchungen. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet. Die MRE wurde gemäß den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines (November 29, 2019) und den CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (May 19, 2014) erstellt. Das geologische Modell, das auf die MRE angewendet wird, umfasst drei mineralisierte Bereiche, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen relativ hochgradigen Kern (Dunit), einen niedriggradigen (Peridotit) und ein PGE-reiches Pyroxenit-"Riff". Für jeden Bereich wurden in der Software Leapfrog Geo 2024.1 individuelle Wireframes erstellt. Es wurde ein 20 m x 20 m x 15 m großes Blockmodell erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung anhand von Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.04 durchgeführt. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhülle eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise waren 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen verwendet (in Grad): 9,5 im Deckgebirge, 40,0 im mineralisierten Gestein und 45 im Abraumgestein. Der verwendete Wechselkurs war US$/C$ zu 0,76 $. Bei den Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für den Abraum (Ton, Kies) und den Gesteinsabbau verwendet, die zwischen 1,47 und 3,53 C$/t liegen. Die Verarbeitungskosten sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten für einen Betrieb mit 120 ktpd (ähnlich dem endgültigen Umfang von Crawford) betrugen 8,30 C$/t. Auf der Grundlage des Gehaltsbereichs und des Verhältnisses von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Gewinnung durchschnittlich 45 % für Ni, 7 % für Co, 56 % für Fe, 29 % für Cr, 45 % für Pd und 28 % für Pd. Die Gehaltsschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Schwadendiagramm-Analyse, Kreuzdiagramme von entkernten Proben mit der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch eine visuelle Inspektion der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltsschalen in Querschnitten validiert. Die Dichteschätzung wurde für die mineralisierten Bereiche unter Verwendung der Ordinary Kriging Interpolationsmethode durchgeführt, die auf 1.740 spezifischen Schwerkraftmessungen basiert, die während der Kernbohrungen gesammelt wurden, wobei dieselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsschätzung verwendet wurden. Als Referenzwert beträgt der geschätzte durchschnittliche Dichtewert innerhalb von Dunit 2,64 g/cm (3) ( t/m 3) , während der Bereich Peridotit einen durchschnittlichen Wert von 2,74 g/cm (3) ( t/m 3) und der Bereich PGE-Riff" einen durchschnittlichen Wert von 3,05 g/cm (3) ( t/m 3) ergab.

Abbildung 1. Draufsicht auf die Nickel-Sulfid-Ressourcen von Mann West, Nickel-Sulfid-Projekt Mann West, Ontario.

Abbildung 2. Draufsicht auf die Ressourcenkategorien und Nickelgehalte von Mann West.

Abbildung 3. Langer Schnitt (Blick nach Norden) der Ressourcenkategorien (OBEN) und des Nickelgehalts (UNTEN) des Projekts Mann West Nickel Sulphide.

Die nächsten Schritte bei Mann West:

- Ein technischer Bericht über die heute bekannt gegebene Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen eingereicht werden.

- Die Infill-Bohrungen auf dem Grundstück werden darauf abzielen, die abgeleiteten Ressourcen in der nächsten Bohrkampagne zu erhöhen und zu verbessern.

- Die mineralogischen und metallurgischen Analysen werden fortgesetzt, um die Metallgewinnung besser zu verstehen und abzuschätzen.

Untersuchungen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur sicheren Kernaufzeichnungsanlage (Kernschuppen) transportiert. Der Kern wird markiert, in Längen von 1,5 Metern beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und von Canada Nickel unabhängig. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin, und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben (QA/QC-Proben) werden in einem Verhältnis von drei QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch (P.Geo. - Ontario), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten verifiziert und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel durch die Interpretation von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTMals Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Nickel-Distrikts unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

