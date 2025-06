Ölpreise legen deutlich zu

ShamrockJoe schrieb 31.05.25, 20:02

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelfoerdergruppe-opec-schraubt-produktion-ab-juli-abermals-hoch-110509788.html

Weiter gehts.

Der starke Einbruch auf 60$ kam im April als die OPEC verkündet hatte, erstmals wieder Kürzungen zurückzunehmen, damals noch irgendwas um die 130k Barrel pro Tag. Jetzt im Mai hatte man darauf nochmal um weitere 411k Barrel pro Tag erhöht und mit heute steht fest, dass die tägliche Förderung ab morgen um weitere 411k und ab 1. Juli nochmals um 411k pro Tag erhöht wird.



Die OPEC hat übers gesamte letzte Jahr immer weiter gekürzt und die Nicht-OPEC-Länder haben das überkompensiert, der Preis ist im Mittel weiter gefallen. D.h. die OPEC machte pro Barrel weniger Gewinn und ihr Marktanteil insgesamt ist immer weiter gesunken, was ihren Einfluss auf den Preis zusätzlich immer weiter geschwächt hat.

Daher ist es logisch, dass die OPEC nur noch ihr Heil im Preiskampf suchen kann. Und das bedeutet, wenn sich nicht bald etwas grundlegend ändert, gehen wir zur 50$, weil erst unter 60$ ein merklicher Teil der Förderung anderswo unwirtschaftlich wird. Und dann passiert, was ich unten angemerkt habe.



Es könnte aber tatsächlich sein, dass sich etwas anderes ändert: Sollte die überparteiliche Anstrengung im US-Senat für ein verschärftes Sanktionspaket wirklich durchkommen, dann könnte das diesmal wirklich dazu führen, dass ein merklicher Teil des russischen Öls vom Markt verschwindet. Und Russland fördert dreimal so viel Öl wie die OPEC jetzt zusätzlich auf den Markt bringt. Aber selbst bei Initiierung durch den Senat muss es am Ende Trump unterschreiben. Darf sich jeder selbst eine Einschätzung erlauben, wie wahrscheinlich das ist.

(Spoiler: Trump macht wie immer den innerlichen Coinflip. :D)