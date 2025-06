Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Indizes und Nebenwerte im Aufwind

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.966,78 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,18%. Ähnlich negativ entwickelte sich der TecDAX, der mit einem Minus von 0,24% bei 3.916,69 Punkten steht. Im Gegensatz dazu konnten der MDAX und der SDAX positive Impulse verzeichnen. Der MDAX stieg um 0,31% und erreichte 30.644,63 Punkte, während der SDAX mit einem Plus von 0,60% auf 17.145,12 Punkte zulegte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones konnte um 0,31% zulegen und steht nun bei 42.991,80 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,09% und notiert bei 6.043,92 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere die Nebenwerte in Deutschland sowie die großen US-Indizes von einer positiven Entwicklung profitieren konnten.Bayer führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.81% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3.01% und Rheinmetall, das um 2.99% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius Medical Care einen Rückgang von -1.34%, während die Deutsche Telekom um -1.58% fiel.Brenntag schloss mit einem Minus von -1.68%.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 7.30% hervor, gefolgt von der RENK Group mit 3.98% und flatexDEGIRO, das um 3.37% zulegte.Hugo Boss musste einen Rückgang von -1.52% hinnehmen, während Evonik Industries um -1.75% fiel. PUMA verzeichnete den größten Verlust mit -2.26%.SILTRONIC AG führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 8.02% an, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 6.51% und CECONOMY, das um 5.08% zulegte.Suedzucker fiel um -1.33%, INDUS Holding um -1.36%, und HYPOPORT verzeichnete den größten Rückgang mit -2.65%.Im TecDAX sind SILTRONIC AG und AIXTRON mit 8.02% und 7.30% die Spitzenreiter, während Formycon um 4.55% zulegte. Infineon Technologies fiel um -1.14%, freenet um -1.28%, und die Deutsche Telekom verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von -1.58%.Im Dow Jones führt 3M mit einem Anstieg von 1.71%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 1.56% und IBM mit 1.53%.Merck & Co. fiel um -0.93%, The Home Depot um -1.00%, und Cisco Systems verzeichnete einen Rückgang von -1.50%.Im S&P 500 verzeichnete GE Vernova einen Anstieg von 3.29%, gefolgt von Palantir mit 3.28% und Starbucks mit 3.07%.T-Mobile US fiel um -2.60%, United Airlines Holdings um -2.80%, und Constellation Brands (A) verzeichnete den größten Rückgang mit -3.06%.