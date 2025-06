Ascend erlangt GMP-Zertifizierung für Qualitätskontroll-Labor am Standort München

Rockville, Md. (ots/PRNewswire) - - Ermöglicht die effiziente Freigabe- und

Stabilitätstestung von AAV-basierten Gentherapieprodukten mit hoher Qualität.



- Bietet die dringend benötigten europäischen Kapazitäten für die GMP-konforme

Freigabetestung von AAV.





Ascend Advanced Therapies (Ascend) (https://www.ascend-adv.com/) , einGen-zu-GMP-Entwicklungspartner, hat die GMP-Zertifizierung für dasQualitätskontroll-Labor am Standort in München, Deutschland, erhalten."Das Team hat die Inspektion durch die Regierung von Oberbayern und dasPaul-Ehrlich-Institut im September 2024 erfolgreich absolviert", so Karl Heller,Vizepräsident und Standortleiter in München. "Aufbauend auf unserenerstklassigen Innovations- und Entwicklungskapazitäten ermöglicht dieGMP-Zertifizierung nun eine optimierte Freigabetestung und Stabilitätsprüfung,um AAV-basierte Gentherapieprodukte in höherer Qualität auf den Markt bringen."Die Zertifizierung des Münchner QC Labors umfasst hochentwickelte kommerzielleAssays für DNA-Verunreinigungen, Vektorgenom-Titer, Kapsid-Titer undProzessrückstände unter Verwendung modernster Techniken, einschließlichdigitaler droplet PCR (ddPCR) und automatisierter Immunoassays. Diese Methodenbieten entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Ansätzen wie qPCR undmanuellen ELISAs: ddPCR liefert hoch robuste Ergebnisse und ist unabhängig vonReferenzstandards; der automatisierte Immunoassay hingegen verbessert dieReproduzierbarkeit von Ergebnissen im Vergleich zum herkömmlichen ELISA,vereinfacht und beschleunigt den Analyse-Prozess und ermöglicht einen deutlichhöheren Durchsatz. Beide Methoden erfordern zudem nur kleine Probenmengen fürdie Testung, ein wichtiger Vorteil, da die AAV-Herstellung in der Regel mitgeringen Mengen und hohen Kosten verbunden ist."Unsere Philosophie bei Ascend ist es, bei allem, was wir tun, nach höherenZielen zu streben. Unser gesamtes Team ist entschlossen, die Kommerzialisierungder besten neuartigen Therapien auf dem Markt voranzutreiben. Wir werdenweiterhin wichtige Investitionen tätigen und auf diesem Fundament aufbauen, umunsere Kunden in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen", so Mike Stella,Geschäftsführer von Ascend.Zusätzliche Methoden wie Wirksamkeitstestungen sollen bis 2025 in die MünchnerGMP-Lizenz aufgenommen werden. In Alachua, Florida, wird der Ausbau derGMP-Anlage fortgesetzt, um kommerzielle Produktion und Abfüllung zugewährleisten.Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand zu Ascend bleiben möchten, besuchen Siebitte http://www.ascend-adv.com/ , folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ascend-advanced-therapies/) , oder