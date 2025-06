Deutschland steht in Grönland-Frage an Seite Dänemarks

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland steht nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz angesichts von Besitzansprüchen des US-Präsidenten Donald Trump auf Grönland an der Seite Dänemarks. "Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen ist völkerrechtlich verankert und steht nicht zur Disposition", sagte Merz in Berlin nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. "Wir stehen in diesen Fragen eng an der Seite unserer dänischen Freunde und das wird auch so bleiben."

US-Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder davon gesprochen, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark zählende Grönland übernehmen zu wollen. Dabei schloss er auch den Einsatz des Militärs nicht aus. Im Zuge der Kontroverse war US-Vizepräsident J.D. Vance Ende März auf den amerikanischen Militärstützpunkt Pituffik im Norden Grönlands gereist.

Frederiksen sagte, die Souveränität von Staaten sei ein Kernelement der Weltordnung. Angriffe auf diese Grundprinzipien und Werte der Weltordnung könnten nicht zugelassen werden. Die Zukunft Grönlands könne nur von der Bevölkerung Grönlands entschieden werden. Die dänische Ministerpräsidentin sagte, sie glaube, dass es Trump ernst meine, was Grönland anbetrifft. "Aber wir meinen es auch ernst."/hoe/DP/jha