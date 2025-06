55%-Zölle: Will Trump China übers Ohr hauen?

Trump hat heute verkündet, dass bei dem "Deal" mit China die Zölle bei 55% liegen würden - aber dafür würde China wieder verstärkt seine so wichtigen Rohstoffe liefern! Will Trump Chinas übers Ohr hauen? Peking hat sich dazu noch nicht geäußert - zu vermuten ist, dass in London gar nicht über Zölle gesprochen wurde. Denn warum soll China den Amerikanern bei Seltenen Erden aus der Patsche helfen, wenn sie dafür dann noch höhere Zölle bekommen? Heute die Daten zur Inflation in den USA niedriger - und das nachdem alle US-Einkaufsmanagerindizes extrem stark steigende Preise signalisiert hatten. Trump fordert wieder einmal die Fed-Chef Powell erneut auf, die Zinsen gleich um 1% zu senken - was diese aber wahrscheinlich nicht ansatzweise tun wird. Denn vieles spricht dafür, dass die Preise nur deshalb nicht stark gestiegen sind, weil die Firmen noch die vor den Zöllen gehorteten Lagerbestände verkaufen konnten..

