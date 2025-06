JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Modehändler habe im ersten Quartal die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) nicht ganz erreicht, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und Aussagen zum aktuellen Geschäftsumfeld habe die Aktien belastet. Er attestiert der Aktie aber weiterhin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 47,45EUR auf Tradegate (11. Juni 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.