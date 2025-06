Trina Hydrogens innovatives Wasserstoffsystem unterstützt die globale Energiewende

SHANGHAI, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 11. Juni fand in Shanghai die 18. (2025) Internationale Konferenz und Ausstellung für Solare Photovoltaik und Intelligente Energie statt. Während dieser Veranstaltung stellte Trina Green Hydrogen dem weltweiten Publikum drei Arten von Anlagen für grünen Wasserstoff vor und demonstrierte damit die Wertschöpfungskapazitäten des Unternehmens in der globalen Wasserstoffindustrie.

Der alkalische Elektrolyseur von Trina Green Hydrogen mit einer Kapazität von 2000 Nm³/h basiert auf der zweiten Generation der TQ (Tianqing)-Serie, die eine hohe Stabilität und Effizienz bietet. Es verwendet innovative Elektrodenmaterialien und eine optimierte Elektrolyseurstruktur. Bei einer Stromdichte von 4000 A/㎡ beträgt der DC-Stromverbrauch weniger als 4,3 kWh/Nm³ und erreicht damit die internationalen Tier-1-Energieeffizienzstandards.

Das Wasserstoffproduktionssystem von Trina Green Hydrogen im Megawattmaßstab in Containern kann bis zu 1000 Nm³/h Wasserstoff pro Einheit produzieren. In jeder Einheit sind der Elektrolyseur, das BOP-System (Balance of Plant), der Steuerschrank, der Gleichrichterschrank, das Wassersystem und andere Komponenten in einem Standardcontainer integriert. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Montage. Die Behälter werden über flexible Schläuche verbunden, wodurch die Abhängigkeit von der Rohrinstallation aufgehoben wird. Das standardisierte Design reduziert Transportzeit, Kosten und Lieferzyklen um über 50 %. Konstruktionsmerkmale wie ein „schwebendes Dach" und „Himmel-und-Erde-Tore" erweitern den Betriebsraum, ermöglichen eine natürliche Belüftung und gewährleisten die Systemsicherheit.

In dem Maße, wie die Kosten für erneuerbare Energien sinken und die Effizienz der Elektrolyseure zunimmt, wird grüner Wasserstoff wettbewerbsfähiger werden. Trina Green Hydrogen wird auch weiterhin in R&D investieren, um die Leistung, Lebensdauer und Stabilität seiner Produkte zu verbessern und so einen nachhaltigen Impuls für die wasserstoffbetriebene Welt der Zukunft zu geben.

