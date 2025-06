Börsen Update USA - 11.06. - Dow Jones stark +0,29 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.983,97 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,39 %, 3M +1,32 %, IBM +1,17 %, Unitedhealth Group +1,01 %, Caterpillar +0,80 %

Flop-Werte: Amazon -2,03 %, Cisco Systems -2,02 %, Walmart -2,01 %, Apple -1,97 %, Boeing -1,93 %

Der US Tech 100 steht bei 21.894,18 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Shopify +4,84 %, Starbucks +3,69 %, Broadcom +2,97 %, Palantir +2,85 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,33 %

Flop-Werte: Intel -7,01 %, ON Semiconductor -4,72 %, Atlassian Registered (A) -3,66 %, Old Dominion Freight Line -3,49 %, Ross Stores -3,41 %

Der S&P 500 steht bei 6.034,41 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Starbucks +3,69 %, First Solar +3,36 %, Broadcom +2,97 %, Palantir +2,85 %, GE Vernova +2,82 %

Flop-Werte: Intel -7,01 %, Lockheed Martin -5,29 %, ON Semiconductor -4,72 %, Delta Air Lines (DE) -4,38 %, United Airlines Holdings -3,81 %